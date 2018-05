CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ultima limatura alla relazione è stata data ieri all'ora di pranzo dopo l'affidamento dell'incarico da Sergio Mattarella a Carlo Cottarelli e il ritorno dello spread oltre quota 200. Ignazio Visco ha consultato gli altri membri del Direttorio per dosare il tono di un intervento che per quanto concerne l'attualità, rivolge un'esortazione a fare attenzione ai pericoli che un differenziale btp-bund tornato a livelli di allarme possono determinare sulla crescita economica che pure è in atto. C'è preoccupazione in via Nazionale e i banchieri...