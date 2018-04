CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ispezioneL'efficienzanelle case di riposoLeggendo Il Gazzettino mi sono più attentamente soffermato sulla notizia relativa all'azione ispettiva in 34 Case di Riposo (IPAB - Centri di Servizi alla Persona). Quel controllo a campione lo interpreto come un doveroso atto propedeutico alla conferma della qualità delle prestazioni sociosanitarie e assistenziali che quotidianamente vengono garantite, senza nascondere qualche criticità e difficoltà, alle persone qui in Veneto. Non avevo dubbi sul sostanziale esito positivo rilevato dai...