L'InnoCalciatoristonatiNell'esecuzione dell'inno nazionale italiano in occasione dei campionati europei, si assiste a uno spettacolo indegno: calciatori che, sbraitando, cantano stonati e fuori tempo. Non sarebbe meglio ascoltare le note in silenzio, anziché svilire l'inno in quel modo? O se proprio si vuole un'esecuzione canora, si faccia in modo che sia decente. Non siamo forse il Paese del bel canto? O abbiamo rinunciato anche a...