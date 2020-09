L'inceneritore di Marghera

Leggendo l'articolo del dottor Marinese sulla necessità e volontà di andare avanti su ampliamento inceneritore di Marghera e su incresciosi episodi successi nei giorni scorsi, volevo evidenziare delle mie riflessioni: conosco la realtà dell'inceneritore produttore di teleriscaldamento di Brescia, ebbene vi do' le certificazioni che possiede ISO 9001 di qualità, ISO14001 ed EMAS per l'Ambiente, OHSAS18001 per la sicurezza, ISO50001 di Energy Manager! Ora cari ambientalisti, ma non solo ambientalisti, vorrei conoscere le vostre certificazioni, le vostre lauree ingegneristiche specializzate in questi settori, e se invece di fare ca... confusione avete il coraggio di non mascherarvi e di chiedere un tavolo dove discutere con calma e chiarezza di problemi seri e NON di ideologia, ma di problemi che interessano anche la gente è non solo il vostro ideale che spiegate molto male e solo con la violenza!

Lettera firmata

Mi permetta di esprimere le mie considerazioni su quanto è stato pubblicato nel Vostro giornale a riguardo delle gare di campionato per i dilettanti giovanili comprese. Mi rendo ancor di più conto che siamo governati da persone incapaci di capire le problematiche vuoi anche delle singole province e dei comuni delle varie regioni. Ora chiudere gli stadi alle partite di campionato dalla serie D in giù fino alle giovanili mi sembra una cosa insensata a dimostrazione da chi siamo governati. Ricordo che i Signori che hanno dato queste disposizioni non sanno manco dove sia la provincia di Treviso con i loro piccoli centri sportivi come Oderzo, San Polo Di Piave, Codognè, Salgareda, Fontanelle e tutti gli altri comuni della Marca, piccolissimi stadi alle cui partite assistono poche centinaia di persone nelle partite più importanti come eccellenza, promozione o prima categoria, per non parlare delle numerosissime squadre delle giovanile che per lo più giocano su campi senza tribune e con la sola recinzione lungo la quale non si mettono mai più di 50/100 persone, per lo più genitori o stretti parenti di questi piccoli campioni. Ora spero che il mio caro Zaia legga questa mia e cerchi di intervenire, a meno che non sia una mossa politica creata ad arte a un giorno dalle votazioni per discriminare il bravissimo Zaia.

Giorgio Telesi

Per un cittadino extracomunitario nascere in Italia, diplomarsi in Italia e viverci per 17 anni non è sufficiente per ottenere la cittadinanza italiana e anche dopo i 18 anni non è così facile. Se però sei un famoso calciatore extracomunitario che ha sposato una discendente di avi italiani e che magari sia stato anche adocchiato dalla Juventus, allora bastano una decina di giorni e saper parlare l'italiano e il gioco è fatto. Sicuramente sarà anche legale, ma un paese con queste regole mi sembra quantomeno poco serio. Ops, e dove è la novità?

Giorgio Valconi

Con la presente voglio fare attraverso il Gazzettino la seguente considerazione in merito al prossimo referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Ebbene il sig. Ministro degli Esteri, onorevole Luigi Di Maio, fra i tanti benefici che elenca nella sua campagna favorevole al taglio del numero dei parlamentari italiani, in riferimento al numero dei parlamentari di tanti altri stati europei e non (molti dati mi risultano peraltro artatamente sbagliati), si dimentica volutamente di dire che solo in Italia esiste il bicameralismo perfetto che introduce, come tutti sappiamo, enormi ritardi nei lavori parlamentari. La riforma del numero dei parlamentari, per ridurre il costo della politica (di cui tutti avvertiamo la necessità), per imprimere un vero cambiamento nella politica italiana deve essere collegata contestualmente, e non successivamente, con il monocameralismo, che soddisferebbe sia la necessità della riduzione dei costi, sia la speditezza dei lavori parlamentari. Come d'altronde era già previsto nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 presentato dall'allora governo Renzi. Allora il referendum fu bocciato da un populismo animato da una antipolitica strumentale e da un montante odio sapientemente instillato verso Renzi da una sinistra dalla visione strabica e rivolta a guardare solo al passato e non al futuro. Sarebbe sorprendente se ora, col pericolosissimo complice rappresentato dalla mancanza del quorum (in quanto basta solo la maggioranza più uno dei votanti) vincesse il si: sarebbe la prova provata che noi italiani amiamo farci del male e siamo contenti nel continuare a farcelo. Io sono sicuro invece nella intelligenza e maturità democratica degli italiani che questa volta non seguiranno le sirene dei populisti e sovranisti, ma si guarderanno bene dal votare il si in quanto è il voto sul no la via maestra per rinnovare l'Italia. Attenzione quindi a non farci ingannare ancora una volta.

Renzo Turato

Padova

Fra il si e il no, il capo mi tentenna. Gli italiani sanno cosa votare. È sufficiente osservare cosa stanno combinando le regioni, il governo ed i vari componenti dei vari partiti e partitini, sempre in lite. Quante persone in questi giorni si affannano per avere il voto e quanti disoccupati per uno stipendio politico. I cittadini chiedono istruzione, lavoro dignitoso, con relativi aiuti per tutti coloro che sono in momentanee difficoltà, e concordia, come più volte suggerito con saggezza dal Sig. Presidente della Repubblica.

Ignazio Zoia

Scorzè (Ve)

Nella guida allegata a un noto quotidiano economico sulle regole per far ripartire le scuole leggo in un'intervista al dirigente scolastico che la sua scuola Istituto tecnico Giulio Natta di Rivoli (TO) ha aderito al progetto Eden istituito per la realizzazione di un ambiente di confort in classe, e che prevede come strumento anti covid l'acquisizione di piante fra i banchi al fine di ...evitare contatti diretti tra i ragazzi e al contempo creare sensibilità alle tematiche green. Il provvedimento quanto meno stupisce, anche perchè la preside, poco prima, dichiara che la scuola è già dotata di banchi monoposto, che permettono quindi comunque di applicare le norme di distanziamento. Indipendentemente dai costi da sostenere per tali iniziative, anche se accreditate come finalità didattica, (quanto costa manutenere le piante e intagliare il legno?) mi domando se nell'amministrazione scolastica vige un coordinamento adeguato nel garantire l'equità nella distribuzione delle risorse fra le varie scuole. Non si dovrebbero risolvere, prima di prendere alcune decisioni creative e non proprio funzionali, le problematiche di molte altre scuole prive di strumenti minimi e spazi essenziali per poter lavorare in sicurezza?

Maurizio Mazzoleni

Treviso

