L'esplosione a Beirut

I tanti dubbi

sulla casualità

L'esplosione a Beirut - I tanti dubbi sulla casualità

Il governo libanese l'ha dichiarata «città disastrata». Per gli abitanti è come essere tornati ai momenti più gravi della guerra civile tra il 1975 e il 1990. Fili elettrici tagliati, calcinacci ovunque, centinaia di corpi esanimi, oltre 5.000 feriti e 300.000 persone senza casa. Ma siamo sicuri che quella esplosione sia pura casualità? È possibile si tratti solo e unicamente di un incidente dovuto alla negligenza di alcuni lavoratori? Qualche giorno fa Domenico Cacopardo su Italia Oggi scriveva: «I protagonisti del puzzle medio-orientale sono noti, e non da ora. Sul punto occorre ricordare che oggi il Libano, dopo il ritiro (come conseguenza dell'attentato del 5 febbraio 2005) delle truppe siriane, è in mano agli hezbollah, la milizia sciita, filo-iraniana, strettamente subordinata agli interessi di Teheran». Ed è di queste ore la notizia, secondo alcune fonti di intelligence, che una fazione sciita libanese avrebbe organizzato l'attacco al porto di Beirut. Tuttavia basti pensare che, a causa degli equilibri tra gruppi religiosi, l'ultimo e unico censimento risale al 1932. La terra dei cedri fu terra felice un tempo: un'area di pacifica convivenza tra gruppi etnici e religiosi. Dopo la nascita di Israele, gradualmente, il Libano perse quella «felicità» per diventare zona di scontro interno, tra le varie fazioni, ed esterno, visto che il Sud-Ovest è dagli anni 70 base degli hezbollah, la milizia sciita finanziata dalla teocrazia iraniana. È bene ricordare che la forza dell'ala paramilitare di Hezbollah, col passare del tempo acquista sempre più potere sul piano politico, cresciuta a tal punto nel corso degli anni da essere considerata più potente dell'esercito regolare libanese.

Antonio Cascone - Padova

Antonio Cascone

Padova

Spese politiche

I super rimborsi

dei consiglieri

Spese politiche - I super rimborsi dei consiglieri

In un articolo del Gazzettino di settimana scorsa ho letto che a ogni assessore/consigliere regionale spetta un rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di euro 4.500,00 (esentasse) al mese, il che vuol dire 54.000,00 euro esentasse all'anno a testa, cioè 2,7 milioni annui per 50 componenti il Consiglio. Poichè è una somma consistente, vorrei sapere esattamente cosa copre il suddetto rimborso: spese utilizzo auto, abbonamenti vari, pranzi in ristorante e/o cos'altro? Siccome 54.000,00 euro annuali di solo rimborso spese corrispondono più o meno a tre stipendi netti di molti comuni lavoratori, mi impegno fin d'ora a rendere nulla la mia scheda alle prossime elezioni regionali perchè non voglio contribuire con il mio voto al mantenimento di membri, di qualsiasi partito, così onerosi per le casse della Regione.

Gabriella Piovan

Gabriella Piovan

Covid

I contagi

dall'estero

Covid - I contagi dall'estero

Emergenza migranti dall'area balcanica, rinforzi al confine sloveno, autobus con badanti positive al covid che scopriamo solo a Roma dopo che hanno scaricato a Mestre, a Padova, ecc...! Ora io non so cosa facciano i francesi dalle parti di Ventimiglia, ma da loro sembra non entri uno spillo! Allora io penso...

Eugenio Campion

Eugenio Campion

Immigrazione

Il rischio

del fai da te

Immigrazione - Il rischio del fai da te

Il 25 febbraio scorso, con lugubre lungimiranza, avevo scritto lapidariamente quanto segue e da voi pubblicato: Si sta parlando solo di cinesi che sono la causa primaria di questa nuova peste. Ora il coronavirus è arrivato in Africa dove ci sono difese quasi nulle. Come si comporta il nostro governo verso coloro che arrivano coi barconi? Li controllano? Li isolano? Li mandano indietro? Ora, come scrive anche il signor Manaigo di Padova, Conte dopo 6 mesi ci prende in giro svegliandosi con la dichiarazione di non poter permettere che in Italia si accettino gli ingressi irregolari! Ciò significherebbe quindi, bontà sua, che tutti quelli arrivati sin'ora devono essere rimandati indietro. Gli è sfuggito un fatto, anzi a tutto il parlamento, è sfuggito un fatto e cioè che di fronte ad una invasione inarrestabile se il governo non ha reazioni chiare, decise e quindi rassicuranti, anche se purtroppo tardive, incomincia a serpeggiare, e mi pare non manchi molto, il fai da te. Lo dimostrano le parole di Calligaris a Trieste che sparerebbe loro e Felluga a Grado che parla di squadroni della morte. Auguri a tutti noi.

Arturo Seguso - Venezia

Arturo Seguso

Venezia

Vicini molesti

Chiedo

un consiglio

Vicini molesti - Chiedo un consiglio

Questa notte causa rumori e schiamazzi di giovani dall'appartamento del piano di sopra (due appartamenti contigui senza altri appartamenti confinanti) con ospiti evidentemente civili quanto i proprietari, il silenzio è arrivato alle 4, quando hanno chiuso i balconi. Suonare il campanello e chiedere rispetto è stato inutile, e i carabinieri (chiamati già alle 23.20) non avevano alcuna pattuglia da mandare (e infatti non sono venuti). Stamattina alle 8 sono andato al lavoro, vedendo i residui della serata consistenti in cenere di sigaretta sulla mia proprietà e i mozziconi che erano stati gettati dal balcone. Considerato che in questa rubrica leggo pareri e opinioni molto varie e originali chi mi darebbe un consiglio su come comportarmi la prossima volta?

Lettera firmata

Lettera firmata

L'intervista a Caner

Le previsioni

meteo

L'intervista a Caner - Le previsioni meteo

Al telegiornale di una rete locale veniva trasmessa l'intervista dell'assessore Caner in merito alle discusse previsioni meteo rilevate nel fine settimana nel Cadore. La mia attenzione è stata attratta al momento della conclusione che i Veneti, gli italiani e gli stranieri hanno diritto ad avere previsioni meteo puntuali. Ora, mi sembra che queste affermazioni siano spesso anche usate dal presidente Zaia. Mi meraviglio che nessuno faccia presente che il popolo italiano abbraccia tutti gli abitanti delle regioni al di fuori degli stranieri. Un italiano

Franco Filiberti

Franco Filiberti

Isolamento acustico

Superbonus per

schiamazzi e riposo

Isolamento acustico - Superbonus per schiamazzi e riposo

Il giusto sonno dei residenti in centro non può non essere tutelato, anche per la presenza di persone che devono andare a lavorare presto, di anziani, malati ecc. Altrettanto tutelato, a mio avviso, deve essere il giusto divertimento dei giovani che si raccolgono la sera nelle piazze ed il giusto guadagno degli esercizi commerciali che su quelle piazze operano. Sono problemi di cui sento parlare da anni, a ondate, e che mai trovano risposte adeguate perchè in realtà sono esigenze fra loro inconciliabili e voler privilegiare l'una e soffocare l'altra è inaccettabile. Bisogna muoversi a mio avviso con gradualità su più fronti alla ricerca quanto meno di parziali miglioramenti. In questo momento per esempio si potrebbe approfittare del Superbonus 110% per lanciare un vasto piano di riqualificazione di tutti gli immobili interessati che, con l'isolamento termico delle pareti e la sostituzione dei serramenti, potrebbe consentire di usufruire del superbonus 110% che mi pare occasione da non perdere. Il Comune stesso potrebbe (dovrebbe?) farsi promotore dell'iniziativa sia sotto gli aspetti pubblicitari sia attraverso un coordinamento generale da parte dei propri Organi tecnici, perchè la materia non è certo di facilissima gestione. Non senza, io credo, un buon ritorno di immagine e quindi sul piano politico. Sarebbe un primo passo, ma senza il primo passo si rimane solo...fermi.

Enrico Mazza - Padova

Enrico Mazza

Padova

