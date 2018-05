CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'erroreLa paginasbagliataSull'edizione di ieri per un errore tecnico a pagina 3 non è uscita la pagina prevista ma un'altra già pubblicata. Ce ne scusiamo con i lettori.Calcio/1La vogliadella JuventusSi dirà: un altro tifoso anti juventino. Invece sono solo un osservatore sportivo e tengo al mio Verona rifinito in serie B. Ma della Juventus nessuno mette in dubbio la superiorità come squadra e come società. Però risulta molto evidente che da un mese il rendimento e la lucidità era sceso. Ecco allora che la differenza la fa il carattere...