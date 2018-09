CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'erroreLa classificasbagliata della Serie AIeri per un errore tecnico in alcune edizioni del Gazzettino è uscita una classifica errata della serie A di calcio. Ce ne scusiamo con i lettori.Chiusure domenicaliMa la Repubblica non è fondata sul lavoro?Da un recente sondaggio risulta che il 56% degli italiani è contrario alla chiusura obbligatoria domenicale dei centri commerciali. Nel 1972, era allora ministro del Commercio Gianmatteo Matteotti figlio del martire del fascismo, fu indetta in Italia dalla Federazione dei Pubblici Esercizi, una...