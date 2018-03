CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'eroeBeltrame ArnaudColonnello franceseGrazie Colonnelloper la tua Pasqua.Quanta grandezzanel decisivo gesto,nella consapevolezzadel fatale destino.Ti sei donato al Divinoche dai millennie nei millenniha segnato la via. Il ricordo d'amoredella tua dolcezzadona nuova luceal valore della vitae per la sua bellezzatu resti immortale.Adriano GioncoSpresiano (Tv)Buona sanitàOspedale di Mestresistema eccezionaleOgni giorno siamo tempestati di polemiche e cattive notizie. Settimana scorsa per un intervento al pacemaker sono stato all'Ospedale...