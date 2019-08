CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'equazione Essere buoniun progetto di vitaMi pare che nella nostra società stia passando, più o meno consapevolmente, l'equazione: bontà = buonismo. Quasi che chi è buono (che si sforza di esserlo!) dia fastidio. Oppure che sia uno che non ha capito nulla di come va il mondo. La cattiveria diffusa è considerata vincente, quasi una necessaria risposta adattiva alle difficoltà del presente. Da qui le innumerevoli manifestazioni cui quotidianamente assistiamo in differenti ambiti. La paziente opera educativa e formativa, volta a conoscere...