L'editoriale di Grillo

Aiutare prima

chi produce

Ringrazio Francesco Grillo per il suo articolo sul Gazzettino del Lunedì 23-11 sui debiti dello Stato. Ci ha spiegato che indebitarsi per la guerra (spendere per qualcosa che poi si butta) porta al fallimento. Bravo Grillo anche nel ricordarci che non si devono trasferire risorse dalle classi produttive a quelle che vivono di rendita e che spendere bene i soldi pubblici è un dovere morale. Ho apprezzato anche tutte le considerazioni riguardanti le proposte di cancellazione dei debiti dello stato; cancellazioni che sarebbero il certificato di fallimento di un sistema complesso che, aggiungo io, comprenderebbe anche il nostro sistema democratico. Alla fine condivido anche la tua preoccupazione, Francesco, per la mancanza di una visione di austerità sistemica della spesa pubblica nel disegno di Bilancio del 2021. Semplice e chiaro anche per il Sig. Giuseppe Conte. Bisogna aiutare in primis le aziende che producono e poi pensare alle tante categorie secondarie e dei servizi (bar, ristoranti, teatri, sport, ecc...) i quali possono prosperare solo se possiamo trasferire a loro un surplus di ricchezza.

Onorino Serafin

Motta di Livenza (Tv)

La spaccatura

Titoli

enfatici

Vorrei farLe una richiesta attinente al suo campo professionale, sul quale penso possa intervenire, se lo ritiene utile. Questa richiesta é stata suscitata in me da due titoli eccessivamente enfatici della edizione de Il Gazzettino odierno (25 novembre 2020. Questi titoli proclamano: Lo sci spacca l'Europa e La nuova Autorità spacca la laguna. L'enfasi sensazionalistico con cui viene condita una notizia distorce la percezione dei fatti, esaltandoli o declassandoli. Dei due fatti in questione, in realtà non si spacca niente! Ma una lettura affrettata o ingenua di tali titoli può veicolare un messaggio di disfacimento, disfattistico. Non si potrebbe semplicemente descrivere i fatti, senza esaltarli ne declassarli? Hugo Marquez nostro o letto sul Gazzettino di ieri, 23 ridico, oltrechéte necessarie e assicurarle anche ai non vaccinati con relativo addebito delle spese a loro carico.

Hugo Marquez

Venezia

La prevenzione

Se non distanzi

allora chiudi

Mi permetto di consigliare al governatore del Veneto Luca Zaia di chiudere ogni ambiente che non garantisca il distanziamento. Si faccia come nei mesi primaverili anche per i supermercati. Tutti si rendono conto che nella stragrande maggioranza dei bar e delle pasticcerie come nei supermercati si continua come nulla fosse. Pochissimi esercenti limitano gli accessi e subiscono le difficoltà, altri in barba alle regole fanno i propri affari. Il sabato e la domenica ci sono ammassamenti di persone, mentre i controlli non ci sono. Per esempio a Castelfranco Veneto così come a Bassano del Grappa, i vigili passeggiano per multare qualche autoveicolo in divieto di sosta ma quando vedono ammassamenti si girano dall'altra parte. Ordine di Luca Zaia? A pagare sono i ristoranti come le pizzerie, i negozietti e gli ambulanti oltre tutto l'indotto che gira intorno, per questi nessun contributo o ristoro. A fine mese i nostri governanti ricevono sempre migliaia di euro, parlano tanto e sempre per niente.

Rimo Dal Toso

Padova

Contestazioni infondate

Preoccupanti

gli anti vaccino

È molto preoccupante leggere che circa un terzo dei cittadini non intende seguire la profilassi contro il covid. Spero che la prevista campagna a favore della vaccinazione riesca a far cambiare idea se non a tutti almeno alla maggior parte di loro. È giusto rispettare la libertà di scelta, ma quando questa è in contrasto con la salute pubblica, quel diritto non può essere esercitato dagli interessati. Ma con questo disastro sanitario come si fa ad essere così presuntuosi da contestare la scienza in base ad assurde e infondate convinzioni strettamente personali?

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)

Non solo americani

Vaccini, io mi

fido più dei russi

Premetto che sono a favore del vaccino anti Covid, mi domando però perché la stampa e i media non parlino mai o pochissimo del vaccino russo. Gli scienziati russi sono sicuramente tra i più bravi al mondo, non vedo perché non si prenda mai in considerazione il vaccino da loro prodotto. Francamente mi fido più di loro che dei prodotti fabbricati dalle lobby americano dei vari Gates, Soros, Rockfeller che tutti ormai abbiamo capito essere i padroni e i governatori assoluti del mondo e probabilmente anche dei mezzi di informazione che di conseguenza on fanno altro che pubblicizzare i loro farmaci. Ma soprattutto a tal proposito cosa ne pensano i nostri scienziati e politici che non si esprimono mai in merito a questa soluzione alternativa?

Alessandro Banci

Noi pensionati

A chi giova

il Black Friday?

A prescindere che il Black Friday si faccia o no, a chi giova? Certamente non ai pensionati con famiglia come me che a stento arrivano oltre il 10 - 15 del mese. Chi ha un Euro da spendere il 27 (fine mese)? Certamente i soliti noti.

Claudio Rossetto

Padova

La soluzione

Non vuoi il vaccino?

Poi paghi se ti ammali

Ho letto sul Gazzettino del 23 novembre, il parere del Presidente Zaia sul vaccino anti COVID-19 che tra poco dovrebbe essere disponibile anche qui nel Veneto. In quell'articolo due notizie mi hanno particolarmente colpito, una positivamente e l'altra negativamente. La prima riportava la volontà del Presidente Zaia di sottoporsi alla vaccinazione non appena possibile. Ciò è molto positivo in quanto si dovrebbe capire quanto importante sia la vaccinazione: infatti i vaccini sono di gran lunga più efficaci delle migliori medicine esistenti e sono responsabili di una parte significativa dell'aumento della aspettativa di vita. Bisogna evitare le fake-news che incredibilmente circolano ancora, come quella del vaccino anti morbillo che causa l'autismo. Al fine di screditare i vaccini, si afferma anche che la corsa al vaccino sia promossa dalle case farmaceutiche solo per ricavarne enormi profitti: sicuramente ne trarranno un vantaggio economico ma ci si deve chiedere se costa di più prevenire una malattia o curarla. L'altra notizia, per me meno confortante, è quella che afferma che la vaccinazione sarà facoltativa e non obbligatoria. Ora, se è vero che gran parte della popolazione veneta, si dice circa un terzo, non si vaccinerà è chiaro che sarà molto difficile liberarsi dal virus. Penso che se un individuo che non ha voluto vaccinarsi si ammala, sarebbe moralmente corretto che si accollasse tutte le spese delle cure mediche necessarie: non è giusto infatti che di te debba farsi carico la comunità.

Giorgio Moretti

