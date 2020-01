L'articolo

Desidero complimentarmi col vostro Alessandro Marzo Magno per l'interessante articolo sullo spritz, di piacevolissima lettura, pubblicato sul Gazzettino. Anche se tratta un argomento di cronaca minore (qualcuno forse lo definirà futile) ci descrive momenti di vita quotidiana nel Veneto austriaco, con riscontri in altre provincie dell'lmpero. Ho particolarmente apprezzato l'uso puntuale e preciso di termini in tedesco e veneto, una piccola Unione Europea linguistica ante litteram.

Sergio Chieregato

Il nostro Stato è Donna: si chiama Italia e porta pure il tacco! Come Donna con la D maiuscola, la stessa di Dignità, deve farsi rispettare e al contempo desiderare. A tal fine deve saper accentuare, valorizzare e mettere in evidenza le sue migliori qualità, le sue potenzialità e dimostrare le sue capacità. Come Donna deve ambire ad essere sempre in ordine ed elegante, mostrarsi preparata ed attraente, e come Stato attrattiva, per un turismo ricco e dinamico, come d'altronde fa Donna-Francia, un tipo di donna della quale l'Italia non ha nulla da invidiare. Come Donna, il nostro Stato dovrebbe saper fare la spesa, saper acquistare il meglio e a miglior prezzo! Come Mamma, il nostro Stato dovrebbe scegliere e coltivare alimenti di qualità per cucinare ed insaporire le pietanze ai propri figli! Come un'Imprenditrice, il nostro Stato dovrebbe saper vendere al meglio (e non svendere) i propri prodotti e promuovere gli acquisti più vantaggiosi! Come una Figlia, il nostro Stato dovrebbe portare rispetto a quanto è stato fatto e sviluppato dai genitori e, ancora prima, dai nonni con tanto sacrificio e dedizione! Come una Moglie, il nostro Stato dovrebbe prendersi cura della famiglia e della casa, nonché progettare le migliori condizioni per l'economia domestica! Una Donna è figlia e può diventare, imprenditrice, mamma e moglie. L'Italia è e dovrà essere tutto ciò, assumendo ogni ruolo con responsabilità e determinazione: solo così potrà essere una Donna desiderata, amata, corteggiata, stimata e anche invidiata! L'Italia, il nostro Paese, ha tutte le risorse per essere la migliore Donna del mondo grazie alla sua Terra, la sua Cultura e la sua Storia. Se non Le restituiamo, al più presto, l'autostima e la sua inestimabile Identità sarà condannata a morire vecchia, brutta, sola, depressa e zitella!

Elena Cappellini

Consigliere Comunale FDI

Padova

Infuria il dibattito, più politico che nella sostanza, in merito alle concessioni autostradali, dopo i vari disastri succedutisi a partire dal crollo del ponte Morandi. Nodo del contendere sono la revoca delle concessioni e le manutenzioni. Certamente chi di dovere sarà in grado di stabilire le responsabilità ed è giusto che chi sbaglia paghi, purtroppo chi ha perso la vita non potrà resuscitare. Fatte queste premesse sarebbe il caso di fare un passo indietro e risalire alla costruzione delle opere. Dalle immagini che spesso vediamo si nota che i pilastri e le varie strutture in cemento armato presentano con evidenza degli scrostamenti del calcestruzzo con parti metalliche arrugginite. Di norma il ferro contenuto nel cemento armato, se a regola d'arte, non dovrebbe arrugginire cosa che avviene se a contatto con l'aria. Ciò porterebbe a pensare che certe carenze potrebbero configurarsi fino all'origine delle varie costruzioni, sia per l'esecuzione dei lavori che per i materiali impiegati. Non si dimentichi che le opere una volta finite vengono sottoposte a collaudi, prima di entrare in funzione!

Celeste Balcon

La signora con i capelli bianchi e tanta artrosi cerca di sedersi con compostezza aggirando il dolore alle ginocchia. Eh, Dotòr, la vecchiaia è affar serio.... Rispondo, come al solito, con la battuta di Andreotti: Signora, anche l'alternativa non è simpatica.... Incomincia così, ogni mattina il calvario di tante persone anziane che trascinano dolore e pazienza nei tanti ambulatori dei medici di base. Ogni giorno, tutti gli illuminati della Sanità Pubblica dicono che la sfida per gli operatori sarà la gestione della cronicità, ovvero gli acciacchi della vecchiaia, perché nascono più vecchi che bambini, come dice la mia vicina di casa dalla candida capigliatura. In realtà, i fatti dicono il contrario. Molte persone al cospetto della senescenza degli ottanta anni, alzano le spalle e invocano la fatalità: ...è la vecchiaia, rassegnatevi. Questo atteggiamento e convincimento sono presenti anche in molti medici. Ha un nome questa caratteristica mentale, si chiama Ageismo, termine coniato nel 1967 da Robert Butler, direttore del Dipartimento di Geriatria di Baltimora. Ageismo fa parte dei tre ismi che caratterizzano la nostra epoca con sessismo e razzismo. La fatalistica alzata di spalle al cospetto degli acciacchi e la conseguente disabilità degli anziani, pone queste persone in una marginalità smossa solo dal diventare problema. Finchè socialmente validi, sono una risorsa, ma appena le loro gambe si fermano, conterà solo il portafogli. Possono pagare una badante? Possono comprare le medicine? Possono aiutare i figli a pagare il mutuo? La resilienza che fa di un problema una risorsa, ha scarsa applicazione nella gestione dei nonni. In realtà, la nostra è una società culturalmente giovanilista, dove è possibile osservare tanti senili adolescenti dediti al grottesco del trucco e parrucco spesso chirurgico. Giovinezza esibita, testa rigorosamente vuota, come piace ai consumi. Una società sana è fatta di coesione, inserire ogni persona nel rispetto della propria individualità, anche se non più autonoma. Non significa fare la raccolta differenziata dei rifiuti sociali del tipo: mettiamoli all'ospizio o i matti in manicomio. Non esiste più la famiglia patriarcale dei secoli scorsi che accoglieva i nonni nel proprio focolare dandogli un ruolo, ma purtroppo, non esiste più neanche la cultura del rispetto per gli anziani se non ballano la lambada con le labbra al silicone. A Vodo, Borca e San Vito, ci siamo organizzati: Associazione dei Volontari Anteas Pelego: pensionati e persone di buona volontà al servizio delle persone che non possono muoversi autonomamente. Con le macchine del volontariato si accompagnano gli anziani in ospedale a fare visite ed esami, e da ottobre Farmaci a casa per coloro che non possono andare dal medico e in farmacia, noi: medico, autista, farmacista facciamo quanto serve per consegnare i farmaci al domicilio. Si parte da qui, dalle piccole cose a cui non pensa nessuno ma fanno la differenza tra l'aiuto e l'abbandono.

Enzo Bozza

