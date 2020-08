L'appello di Mattarella

La verità

politica

Sentire in diretta televisiva il capo dello Stato invocare la verità su disastri criminali e non, avvenuti negli ultimi 60 anni, si rimane basiti e molto perplessi. L'espressione verità politica è per me l'ossimoro più inquietante e il più osannato dai politologi, il risultato sono le vittime innocenti, mentire è la politica. La verità politica non sempre è un ossimoro, a volte la verità è fastidiosa e imbarazzante, ed emerge dopo lustri di sussurri e di insinuazioni velate, facendo aumentare la rabbia e l'insoddisfazione del popolo, che non vede puniti i colpevoli, anzi, è costretto ad osservarli come nuovi protagonisti della stessa politica. Mai come ora, la frase dell'ex ministro socialista Rino Formica calzerebbe a pennello con i due sostantivi di grande efficacia e di immediata comprensione: sangue e merda.

Giancarlo Parissenti

Referendum

Sul taglio

voto no

Per ripartire veramente, l'Italia ha bisogno di riforme. Ma riformare significa cambiare in meglio la vita delle persone incidendo positivamente nel tessuto sociale. Ma la proposta sulla riduzione di parlamentari su cui saremo a breve chiamati ad esprimerci con un referendum, non è una riforma! È un semplice taglio di deputati e senatori. Il risparmio è risibile (55-60 mln l'anno) e, se vincessero i SÌ, sarebbero tagliate molte rappresentanze locali. Un vulnus alla democrazia rappresentativa senza alcun vantaggio per le persone. Quindi, è cosa buona e giusta votare NO! Ho premesso l'urgenza di una stagione riformatrice. Ma, per quanto si possano fare proposte valide, adesso non è possibile radicare perchè il terreno é duro ed improduttivo. L'humus è arido e secco e qualsiasi pianta non metterebbe radici, non crescerebbe. C'era la possibilità di preparare e rendere fertile il terreno; era la legge costituzionale Boschi. Questa sì una vera riforma. Purtroppo gli italiani, mal consigliati, l'hanno bocciata il 4 dic. 2016. Ci sarebbe stata meno burocrazia, l'eliminazione degli enti inutili e delle Provincie. E, sopratutto, un'autentica stabilità politica con governi che sarebbero durati 5 anni.

Ma la cosa fondamentale sarebbe stata il superamento del bicameralismo che oggi crea solo lungaggini e perdite d tempo. I 315 senatori sarebbero diventati cittadini comuni. Quindi, senza la riproposizione della legge Boschi o, almeno, senza riprenderne i punti fondamentali, tutte le proposte riformatrici sarebbero solo voce che grida nel deserto. Voglio ricordare un'ultima cosa a certi smemorati ed incoscienti della sinistra che il 4 novembre 2016 hanno determinato la vittoria del NO. Verso la fine degli anni 70 sia l'on. Berlinguer che Nilde Jotti si erano chiaramente espressi a favore di esecutivi stabili e per l' abolizione del Senato. Verso la fine degli anni 70. Riflettete su quanto tempo si è già perso e si continua a perdere.

Augusto Giralucci

Esagerazioni

In tv tutto

diventa spettacolo

Sono allibito, alla televisione tutto diventa spettacolo compresi i drammi e le tragedie che ogni giorno e che in ogni momento vengono date con l'eccessiva e sovrabbondante visione di ogni dettaglio alimentato dai dibattiti continui che diventano curiosità morbosa e certo non rappresentano la compartecipazione ad un dolore a cui sono costretti i superstiti per il resto della loro vita. E aggiungo altra spettacolarizzazione organizzata con lancio di palloncini all'esequie e altre distrazioni, chiamiamole così, che non trasmettono la sofferenza e la compassione che dovrebbero coglierci in questi casi.

Ivo Zanetti

Quarant'anni dopo

Il bel servizio

su Solidarnosc

Ho molto apprezzato il servizio che avete dedicato a Solidarnosc, a 40 anni dallo sciopero degli operai polacchi che non accettavano più il regime comunista imposto loro. Isaia Beldì è stato protagonista dell'aiuto concreto dato dalla Cisl allora e protagonista ora per i ricordi precisi basati sugli appunti di quel tempo. È giusto chiamarla epopea di Solidarnosc, perché veramente quegli anni per la maggioranza del popolo Polacco guidato da Lech Walesa (e non dimentichiamo quanto fu importante in quegli anni Papa Wojtyla) è stata una storia complicata, ma gloriosa e mi ha fatto grande piacere che una parte del popolo Veneto, Trevigiano e Veneziano in particolare, sia stato così attivo nell' aiuto ai profughi ed anche a chi era rimasto in Patria e che Isaia Beldì sia stato insignito nel 2010 della medaglia della riconoscenza per il nobile e meritevole lavoro svolto 40 anni fa.

Gino De Carli

