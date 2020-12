L'App IO

Il cashback

e la realtà

Dopo essere riuscito nell'impresa titanica di attivare il cashback nell'applicazione IO ed inserito l'Iban per il rimborso del 10% della spesa effettuata con carta, soddisfatto e con un sorriso sulle labbra malizioso, il 09/12/2020 alle 10:10, trovandomi con amici, li invito a bere un caffè. Proviamo questo cashback e vediamo come funziona; scherziamo tra noi. La nostra ordinazione. Caffè, caffè macchiato e bicchiere d'acqua con un po' di vino. Totale importo euro 2,50. Al momento di pagare rivolgendomi alla signorina, alla cassa, le faccio cenno che vorrei pagare con carta. Così finalmente provo questa novità. No non si può, la proprietaria mi dice, al di sotto di una certa cifra non è conveniente perché paghiamo le commissioni e per noi non è conveniente. Faccio presente che un accordo tra governo e banche ha abolito le commissioni sui pagamenti fino a 5 euro. Vuole che le faccia vedere l'estratto conto?. No signorina, non mi interessa, sto solo dicendo che quello che lei afferma è semplicemente errato e inoltre mi risulta che non si possa rifiutare il pagamento elettronico indipendentemente dall'importo. No guardi io pago tutto e poi mi hanno detto che ho tempo fino a febbraio per mettermi in regola sbonfoccia tra l'alterato e il non so che dire ancora la mia interlocutrice. Signorina lo sa che in questo modo esclude il sottoscritto a partecipare al rimborso del 10% dell'importo che sarà pure esiguo ma mi discrimina. Mi spiace non so che farle e poi devo ancora organizzarmi con la cassa mi risponde. A questo punto che faccio visto che la discussione sembra tra sordi: litigo, alzo la voce, chiamo la finanza, i carabinieri, faccio denuncia per euro 2,50? Pago in contanti, sto attento che batta lo scontrino, e me ne vado un po' imprecando perché mi vedo impotente nel fare qualcosa. Ancora una volta il tanto bel giocattolo si infrange contro la nuda e cruda realtà.

Giovanni Sgnaolin

Musile di Piave (Ve)

Mose/1

Decida chi vive

a Venezia

Leggendo il Gazzettino trovo inaccettabile quello che è successo martedì 8 dicembre, da quello che si legge a pagina 8: le due donne che comandano l'alzata del Mose, una vive a Venezia e l'altra a Roma e non può essere che chi vive lontano da Venezia decide per Venezia, chi vive in città s'accorge che il vento sta cambiando e le previsioni proprio perché sono delle previsioni possono essere sbagliate. Se a decidere era una persona che vive a Venezia avrebbe sicuramente alzato le paratoie. Speriamo noi tutti che viviamo in questa meravigliosa città le responsabilità siano date a chi vive in città.

Domenico Rossi

Mose/2

A chi giova

e chi danneggia

Vi ricordate la famosa frase di Giulio Andreotti che recitava a pensar male si fa peccato, ma di solito ci si azzecca?. Bene, allora avvalendomi da questo via libera andreottiano penso male anche io: lasciare il Mose inattivo di fronte alle previsioni di alta marea del martedì 8 a chi giova? E chi danneggia? Naturalmente danneggia la immagine di efficienza tecnica delle 2 commissarie di nomina ministeriale e giova ai politici locali che vogliono avocare a sé la gestione dell'opera e i soldi necessari al suo funzionamento.

Hugo Marquez

Venezia

La morte di Paolo Rossi

Con lui ho

scoperto il calcio

Non sono un gran tifoso di calcio, non più di altri sport, e francamente certe manifestazioni mi appaiono, a volte, eccessive e anche fuori luogo; credo venga normale a chiunque notare una differenza di sostanza e di metodo, su fatti, tristi entrambi, accaduti in questi ultimi tempi. Non mi va di fare paragoni, non mi interessa, mi preme però esprimere tutta la mia vicinanza ad un Uomo, prima ancora che al campione, che ha, con la semplicità dei grandi, reso indimenticabili quei giorni del 1982; voglio ricordare che quella squadra, quel gruppo, in cui c'erano molti Uomini che oggi, con garbo, compostezza, senza arrampicarsi in inutili e stucchevoli eccessi, ricordano con visibile affetto, si le doti del campione, innegabili, ma soprattutto il tratto umano, che è il metro per misurare un Uomo, quella squadra dicevo era dai soliti soloni non amatissima. Grazie Paolo, da un non tifoso che in quei giorni ha scoperto la bellezza del calcio.

Diego Parolo

Carceri (Pd)

I pescatori ostaggi

Perchè Di Maio

non si muove?

Da moltissimo tempo pescatori italiani sono ostaggi dei criminali nordafricani, (gli stessi che noi andiamo a prendere per portarli qui e mantenerli in attesa che vadano a sgozzare qualcuno) non ho ancora capito cosa ha fatto in questi mesi un individuo di nome Di Maio e che qui fa niente di meno che il ministro degli esteri mentre in qualsiasi altro paese non sarebbe nemmeno l'uomo delle pulizie. No perché questo fenomeno sempre sorridente e che quando parla fa ridere anche una capra data la sua abissale ignoranza, dovrebbe sapere che esistono queste 30 famiglie ridotte alla disperazione per non sapere completamente nulla dei loro cari, gente con una grande dignità e che fa un lavoro durissimo, praticamente l'opposto di Di Maio, non ho parole per esprimere la mia vergogna e il mio biasimo, questo sarebbe un ministro del mio paese... Auguro a tutte le famiglie dei pescatori, non solo italiani, di poter tornare ad abbracciare presto i loro cari.

Riccardo Gritti

Venezia

Spostamenti

Serve un raggio

per ogni città

Leggo sul giornale che il premier Conte sarebbe favorevole agli spostamenti per le prossime festività tra comuni nella propria provincia. Speranza sarebbe contrario. In Italia tutto si complica e non si cercano soluzioni semplici e credibili, Il problema degli spostamenti secondo lo scrivente va affrontato non facendo riferimento alla provincia o regione ma alle distanze perché questo è quello che si chiede. Allora se si stabilisce un raggio di movimento di 20/30 chilometri indipendentemente dalla Regione e provincia di appartenenza, si viene incontro alle esigenze di coloro che abitano in piccoli comuni e magari sono confinanti tra Regioni diverse. A mio avviso è una soluzione semplice. Faccio del resto un esempio provincia di Venezia: si va da Chioggia a Bibione circa 90 km. e ci si può spostare mentre se abiti a Mestre non potresti andare a Mogliano Veneto (10 km di spostamento). La Logica dove è? Poi il governatore Zaia difronte ai numeri dei contagi che pone la Regione in testa, si scervella e cambia il discorso nei bar con gli orari delle consumazioni. Mi dica se è serio questo modo di procedere; i bar o li tieni aperti magari fino alle 20 oppure chiudi tutto; in base alla metratura degli stessi locali è più logico permettere l'entrata di un certo numero clienti e soprattutto vietare sempre che vengano in contatto al bancone.

Romano Giuliano

