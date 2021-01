L'apartheid

La mia esperienza

in Sudafrica

Vi racconto una storia. Alla fine degli anni 60 avevo 12 anni. Da piccola avevo vissuto in Nigeria con i miei genitori e fratellino. Mio padre era geometra edile. Il Sudafrica in piena apartheid pagava viaggio e alloggio a gente bianca per incrementare il numero rispetto alla popolazione nera. Bene, i miei genitori decidono di partire con noi figli per Johannesburg. Ma prima siamo dovuti andare all'ambasciata sudafricana a Roma anche per constatare quanto fossimo bianchi e possibilmente con caratteristiche somatiche ariane. Questo fatto me l'ha raccontato mia mamma in età adulta perché all'epoca mi sembrava una banale visita medica. Siamo partiti e siamo piombati in un incubo, ricordo tutto. I privilegi dei bianchi e la totale ghettizzazione dei neri (a casa loro). Mi sono rimaste impresse le panchine nei parchi dove c'era scritto Europeans only e le nanny nere che accudivano i figli dei bianchi non si potevano sedere. Ho vissuto l'apartheid da spettatrice e non da vittima. Questa esperienza non ha confronti con l'olocausto, ma dimostra comunque che la supremazia del potere è intollerabile. Abbiamo resistito 1 anno e mezzo, poi ci siamo trasferiti in Canada.

Valeria Rampazzo

Poca memoria

I morti

del comunismo

Condivido quanto scritto dal Sig. Giuseppe Cagnin a riguardo dei milioni di morti causati dal comunismo per i quali c'è poca memoria.

Ida Bastianello

Vaccinazioni

Lavoratori e studenti

prima degli anziani

Visti i ritardi nell'arrivo dei vaccini, non sarebbe il caso di rivedere un po' le priorità? Trovo giusto vaccinare prima il personale medico e sanitario, gli ospiti delle RSA e in genere chi è più esposto ai contatti umani. Ma prima dei vecchi sani - lo dico con i miei 83 anni e quindi in contrasto d'interessi - i quali in genere non hanno impegni di lavoro, non sono obbligati ad usare il trasporto pubblico, forse non è razionale vaccinarli prima del lavoratore dipendente o autonomo che sia, dello studente, sicuramente più esposti al rischio. Letizia Moratti ha fatto una dichiarazione forse un po' al limite parlando di ancoraggio al PIL, ma è anche vero che anche l'economia gira intorno al mondo che studia e lavora più che al pensionato sano. Sarebbe un modo per contenere maggiormente i contagi.

Aldo Mariconda

Governo

Renzi e Conte

possono coesistere

In questi due giorni non ho fatto che augurarmi una riconciliazione tra il Governo Conte e Italia viva di Renzi, che però mi sembrava impossibile per il carattere personale delle ostilità. Ma oggi, dalla lettura dei quotidiani e dall'ascolto delle tribune politiche traggo la speranza che si possa attuare un accordo tra le due parti sulla base del rispetto dovuto al Paese in questo difficilissimo momento, che non deve essere aggravato da incertezze e confusioni, con imprevedibili esiti devastanti. Renzi può desistere dall'ostinata riprovazione che Conte non merita, e giustificare la sua ultima mossa aggressiva con l'impazienza delle sue aspettative di collaborazione; Conte può mettere da parte il suo fastidio per un politico così diverso da sè, poco diplomatico e considerato pericoloso per la pace interna del governo e per la propria politica di equilibrio, e mostrare più fiducia. Gli altri autorevoli partecipanti a questo conflitto e le più profonde riflessioni degli esperti sugli aspetti dell'attuale crisi inducono a questo sforzo di consapevole comprensione tra le parti, per riprendere il cammino che deve accompagnare l'Italia in salvo.

Flora Dura

La crisi

Barattopoli

vergognosa

Assistendo alla barattopoli vergognosa e offensiva per arruolare i così detti cambia casacche, voltagabbana, poltronari, camaleonti, responsabili e costruttori, per mantenere il premier a Palazzo Chigi e sempre con la scusa per il bene del Paese, li raggrupperei tutti sotto la voce magna magna. Loro non si rendono conto la distanza che c'è fra loro e il Paese stesso. D'altro canto come potrebbero rinunciare alla gallina d'oro parlamentare con oltre diecimila euro al mese più benefit. Se torniamo alle urne molti di quei personaggi non riavranno lo scranno in Parlamento e dovranno tornare alla vita di prima. Gente senza arte ne parte che ritornerà a mettere volantini pubblicitari nelle buchette della posta, vendere gelati e bibite negli stadi, operare in nero e, non ultimo, richiedere il reddito di cittadinanza. Mi torna in mente mia madre che, ai tempi della prima repubblica, assisteva alle tribune elettorali televisive e valutava i vari oratori secondo un suo consolidato giudizio. Se a parlare era un candidato magro e snello diceva che non lo votava perché aveva bisogno di mangiare per ingrassare; se invece era uno grasso poteva essere votato perché più grasso non diventava e era soggetto all'infarto o a crepare.

Celeste Balcon

Migrazioni

La denatalità

non è un problema

È di questi giorni la lettura di un articolo insolito che, a mio avviso, contiene però delle argomentazioni non certo peregrine, per le quali gradirei un Suo commento. Dice che una delle principali preoccupazioni della classe politica sembra essere il calo delle nascite e che per tale motivo in Italia non si contrasta con efficacia l'immigrazione. La cosa lascia stupiti in quanto nelle classifiche europee siamo da anni agli ultimi posti per crescita economica, per occupazione complessiva e particolarmente femminile e giovanile, mentre siamo ai primi posti per debito pubblico, infedeltà fiscale ed attività criminale. Il pezzo rileva che il calo demografico è presente in tanti paesi e forse in Italia risulta un po' più accentuato per la perdurante crisi economica, la mancanza di asili nido, di strutture a sostegno delle maternità e di prospettive. Ed allora si chiede perché dobbiamo continuare a crescere, quando da tempo siamo in allarme rosso in quanto la terra non è più in grado di sostenere i nostri consumi ed anzi stiamo sovra sfruttandola. Ha senso aumentare la popolazione per poi fare guerre per cibo, acqua e risorse naturali, oppure è forse meglio affrontare con buon senso la denatalità, organizzare meglio la società, la produzione, l'occupazione femminile e giovanile, la equa ridistribuzione della ricchezza ed avere un Paese più saggio, con maggior equità, senso del dovere e meno consumismo?

Lucio Marin

