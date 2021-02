L'Africa e noi

Più rispetto

per gli anziani

Scrivo questa lettera come portavoce vivente di alcuni vecchietti miei concittadini che hanno superato gli 85 anni e che possono con pieno diritto essere annoverati tra gli ormai inutili e scomodi superstiti delle tempeste della vita. Sembra infatti che la difficile scelta di vaccinare gli over 80 si fermi alla sbarra di confine degli 85. Cerco di trascrivere in lettere la loro protesta anche se da me non condivisa. Pensi infatti che, data la loro veneranda età, non possono nemmeno aspirare all'iscrizione alla Associazione Nazionale Partigiani d'Italia perché gli uffici dell'Ente sono impossibilitati a determinare oggi se il loro credo politico all'epoca dei fatti fosse di destra, di sinistra, in favore o contro il famigerato regime. Sembra quasi certo che i veri partigiani sicuri siano solo quelli che all'epoca dei fatti non avevano ancora compiuto i tre anni di età. Ma non è questo lo scopo della mia lettera. Ricordo oggi un viaggio che feci in Africa 40 anni fa. Visitai un piccolo villaggio sperduto nella savana. Tra la decina di piccoli tucul pieni di donne, bambini e uomini di ogni età, troneggiava nel mezzo una costruzione più grande. Era occupata da un uomo solo. Scoprii che era l'abitante più vecchio della comunità. A lui era dedicato l'alloggio più comodo e il rispetto di tutti. Sappiamo che l'Africa non è un Paese civile, certo differente dal nostro dove mi dicono che agli ottantacinquenni venga dedicato l'ultimo vaccino rimasto con la speranza che nel frattempo sia anche scaduto.

Arrigo Cipriani

Senza Età

