L'addio alla Ue

Brexit, l'orgoglio

di una nazione

Ho visto togliere la Bandiera Inglese dal Parlamento Europeo, la Brexit è avvenuta. Non so cosa succederà e non ne capisco di politiche internazionali, lo dirà il tempo se gli inglesi hanno fatto bene a riprendersi in mano il loro destino politico finanziario. Io ho provato orgoglio e commozione nell'ascoltare il discorso di commiato in sede Europea di Nigel Farage, che esprime con orgoglio l'appartenenza ad una grande Nazione. Personalmente non dico fuori dall'Europa; si può avere fiducia in una Istituzione ma non condividerne la gestione senza essere tacciato come anti europeista. Belle alcune frasi del discorso, ne cito un passaggio in questa sede le persone che governano non rendono conto al loro elettorato anche grazie a questi comportamenti il Populismo sta diventando sempre più popolare. La volontà di alcuni coraggiosi politici inglesi nel portare avanti il risultato del Referendum chiamato Brexit a dimostrazione di vera Democrazia quale volontà Popolare costi quel che costi. In Italia invece mi sembra che il rispetto verso il Popolo che chiede cambiamento non si risponda, permettendo la conduzione dello Stato ad attuali minoranze politiche. Non capisco per che il Capo dello Stato che sopraintende e vigila l'attività degli organi Costituzionali non veda la disarmonia tra alleati di governo che sta provocando danni al Paese e non provveda con lo scioglimento delle Camere di mandarci al voto Nazionale a sceglierci il nostro futuro, questo il vero amore verso il Popolo con prova di Democrazia raggiunta. Così tornare ad essere cittadino Italiano orgoglioso

Giuseppe Ave

Torre di Mosto (Ve)

Dopo L'Emilia Romagna

M5S e Pd

rimpasto nel governo

Il primo turno di elezioni regionali, caricato di una forte valenza nazionale, si è appena concluso. L'Emilia Romagna ha resistito all'avanzata leghista; Bonaccini, il riconfermato governatore, ha condotto una campagna perlopiù solitaria, rifiutando perfino l'accostamento del suo nome al Pd sui manifesti elettorali. Forte di questa vittoria, potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento dello schieramento progressista. Il movimento delle Sardine, che qui ha contribuito a raddoppiare l'affluenza alle urne e all'affermazione del Centrosinistra, si è rivelato del tutto ininfluente nell'altra regione al voto, la Calabria. Paradossalmente, Pd e M5s, le due forze politiche che appoggiano il governo Conte e che hanno derubricato questa consultazione a test locale, ora sostengono che il governo stesso ne esce rafforzato e durerà fino alla scadenza naturale della legislatura. Il vero sconfitto è comunque il M5s. Si apre ora un problema interno alla coalizione: la disfatta dei 5 stelle nel Paese reale (nonostante la massima rappresentanza parlamentare) e il sorpasso del Pd potrebbero portare rapidamente ad un rimpasto di governo.

Mattia Bianco.

Galzignano Terme (Pd)

Disservizi

A23, nelle gallerie

niente segnale radio

Sono appena tornato da un viaggio in Austria e volevo segnalare l'ennesima deficienza italiana, peraltro in una delle Regioni additate per Governi di efficienza e pragmatismo. (Non necessariamente i governi recenti, ma in linea generale da sempre). Nel 1986, anno di inaugurazione dell'autostrada A23 Udine-Tarvisio, la stampa magnificava le caratteristiche tecnico costruttive dell'opera, segnalando che vennero ad imparare da noi persino dal Giappone (per questioni di similitudini geologiche con il Friuli e conseguenti tecniche costruttive antisismiche). Ricordo che una cosa evidenziata con enfasi era la moderna tecnologia che permetteva di ricevere le onde radio all'interno delle numerose gallerie che da Stazione di Carina si susseguono fino a Tarvisio. Orbene, di questa fantomatica ricezione radio oggi non c'è più l'ombra, se mai c'è stata. In Austria, nostra dirimpettaia, dove la A23 si trasforma in A2, senza proclami ipocriti, la ricezione delle onde radio in auto, funziona che è una meraviglia. Qualcuno potrà pensare che poter ascoltare la radio in auto sia irrilevante, ma ricordo che in caso di incidenti all'interno delle gallerie, di cui quelle arterie sono piene, la radio è l'unico mezzo con cui raggiungere immediatamente e simultaneamente per istruire ed aiutare, eventuali automobilisti coinvolti in incidenti e rimasti intrappolati nei tunnel. Ricordo che il tunnel del Frejus e quello del Monte Bianco hanno addirittura un canale radio dedicato dove viene suggerito di sintonizzarsi quando li si percorre. Siamo proprio un paese di ipocriti vanitosi che si vantano persino di cose che non esistono, un paese di straccioni! Vorrei approfittare della eventuale risonanza data dal Gazzettino per porre al gestore dell'arteria in questione una domanda: Perché non funziona più, se mai ha funzionato, la ricezione radio all'interno delle gallerie della A23? E quando sarà ripristinata? Fa parte anche questa faccenda delle mancate manutenzioni per risparmiare denaro? (Ponte Morandi docet). Ringrazio della eventuale risposta, che dubito ci sarà e che non risolverà le cose, ma almeno lenirà un po' l'impressione di essere solo un paese di patetici ed irresponsabili millantatori, decantatori di eccellenze che esistono solo nel loro immaginario.

Claudio Scandola

Prescrizione

La necessità

di programmi precisi

Con riferimento all'articolo di pagina 6 del Gazzettino del 31.1.2020, in merito alle preoccupazioni manifestate dall'Associazione Nazionali Magistrati al Ministro della giustizia Alfonso Bonafede per l'ipotesi ventilata di un disegno di legge che intende a predeterminare i tempi di durata delle fasi e dei gradi processuali e a introdurre sanzioni disciplinari ai magistrati che non li rispettino, io mi chiedo se il mondo della magistratura italiana si renda conto che ogni attività umana, dalla più semplice alla più complessa, deve essere basata su delle norme ben precise e tempi da rispettare per non pagare pesanti penalità. Per fare un esempio semplice semplice, i magistrati dovrebbero pensare quale confusione succederebbe se un reparto di chirurgia, di un qualsiasi ospedale, non si desse dei precisi programmi per stabilire l'ordine e le priorità degli interventi da eseguire, e quali accorgimenti intraprendere in tempi reali per casi di urgenze non previste e che comunque non debbono stravolgere quanto già stabilito. Possibile che solo nella magistratura nessuno debba rispondere a nessuno degli errori e dei ritardi anche di decennali? Anche nella magistratura si influisce sulla vita delle persone, come nella chirurgia. Con la differenza che se un chirurgo sbaglia un intervento dovrà rendere conto al magistrato di turno e pagare in proprio del suo operato sbagliato o ritardato. Nell'articolo si dice anche che l'ipotesi del disegno di legge di cui sopra minerebbe la fiducia nell'operato della magistratura, come se questa fiducia più volte non fosse già venuta meno. Io penso che sarebbe ora e tempo che il potere esecutivo facesse appieno quanto gli spetta, secondo il dettato della Costituzione, e che si svincolasse dalla paura nutrita verso la casta della Magistratura. Alle volte sono anche portato a credere che il non andare contro i privilegi dei magistrati si nasconda il timore di finire nella rete della persecuzione giudiziaria che ha il potere di punire, come più volte è accaduto con processi che possono ucciderecivilmente, anche se alla lunga si riconosce che il fatto non sussisteva .

Renzo Turato

Padova

