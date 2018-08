CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Ad di FcaL'addio discretodi MarchionneConfesso che mi ha fatto molta impressione la comunicazione dell'ospedale di Zurigo in cui si cita la presenza del signor Sergio Marchionne come uno degli abituali pazienti. Impressione molto più forte delle infinite discussioni sulla grandezza del personaggio, di cui si dibatte in questi giorni sulla stampa e sui media. Ritengo, tra parentesi, che i meriti dell'amministratore della Fiat siano infinitamente maggiori di quelli ottenuti mandando sul lastrico migliaia di operai rispettando le auree regole...