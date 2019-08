CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JesoloViabilità ostaggiodella discotecaScrivo la presente per portare alla luce (anche se la cosa è annosa e ben risaputa) ciò che accade per colpa dei clienti della discoteca Muretto a Jesolo. Ieri sera 03-08-19 tornando a casa verso le 00,30 tutto il tratto della provinciale 42 meglio conosciuta come via Roma Destra compreso tra la rotonda Picchi e il ponte di Cavallino era bloccato in direzione Cavallino, o meglio, si alternavano continue soste al procedere a passo d'uomo. Giunto nei pressi della discoteca quello che colpisce è...