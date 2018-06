CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ItalianiNé buonistiné razzistiSono stanco di questa assurda divisione tra buonisti e razzisti perché non siamo né l'uno, né l'altro. Buonisti: il popolo italiano è uno dei più buoni (non buonisti, che fa molto scemi) del pianeta, basti pensare a quanta gente fa volontariato e a quante persone abbiamo aiutato in questi anni, solo per fare i primi due esempi che mi vengono in mente. Razzisti: quello che troppi non capiscono, è che la gente è esasperata. In pochi anni abbiamo visto le nostre città cambiare in peggio, con alcuni...