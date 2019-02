CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Italia-EuropaIl poco rispettodelle istituzioniHo letto con molta attenzione e preoccupazione l'articolo del Gazzettino di Angela Pederiva a pag 3 dal titolo Banche, il governo sfida l'Europa: Daremo 1,5 miliardi agli ex soci. Orbene nell'articolo ritorna il solito modo prepotente di porsi dei nostri due vicepremier nei confronti dell'Europa, in merito al rimborso promesso in campagna elettorale ai truffati dalle banche, ed alla probabile procedura di infrazione all'Italia, perché l'Europa considera le modalità di questo rimborso un aiuto di...