Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Italia ed EuropaVita da miserabilicon le scelte di DraghiMi sono sempre domandato il perché di tanta generosità da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. 200 miliardi di euro non sono mica bruscolini. Adesso lo so. I primi provvedimenti di Draghi mi hanno fatto capire il perché di tanta generosità. Praticamente noi dovremmo lavorare come i tedeschi, risparmiare come gli olandesi ed essere frugali come gli svizzeri. Praticamente...