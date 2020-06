Italia e Sudtirolo

Le provocazioni

altoatesine

Periodicamente leggiamo di azioni (poche per la verità), e di provocazioni da parte di espressioni altoatesine (sul Gazzettino quella degli Schuetzen), che rivendicano, o meglio affermano, di non volersi considerare italiani. Auspico che trattasi di gruppi limitati, quindi non riflettenti il vero pensiero degli abitanti dello stupendo Sud-Tirol; tuttavia, le arbitrarie iniziative su segnaletica e toponomastica, nonché citazione del tipo L'Italia non fa bene all'Alto Adige, l'Italia è un danno per tutte le persone che ci vivono mi sollecitano rivolger a costoro tale considerazione: Ma se ritenete di esser coerenti con il vostro pensiero (evitiamo ideologia), per favore lo siate in tutto: anche nel rinunciare ai consistenti benefici finanziari (erogazioni nazionali) derivanti proprio dall'Italia!. E lo dice un veneto, che ha avuto fortuna e piacere di lavorare in Alto Adige per anni, e che coltiva tuttora diverse amicizie non italiane.

Antonio Caccin

Cambiare il Paese

I superstipendi

dei dirigenti pubblici

Tempi grami per gli italiani colpiti dalla tragedia del Covid 19 e dalla incombente crisi economica e finanziaria. Fa scandalo, in tale situazione, venire a conoscenza degli stipendi che, invece, continuano a percepire governanti, burocrati di stato e dirigenti della pubblica amministrazione. A puro titolo di esempio cito gli emolumenti delle due Segretarie generali di Camera dei deputati e Senato della Repubblica: quasi cinquecentomila euro annui a testa. Come dire il doppio del Presidente della Repubblica e più del Presidente USA! Ovvero, in termini più umani, 25 anni di lavoro di milioni di normali dipendenti pubblici e privati. Perché non approfittare dell'attuale situazione per iniziare una più equilibrata gestione e divisione delle risorse? Cambiare qualcosa nel nostro Paese, ben si sa, è estremamente difficile, ma continuare a chiudere gli occhi, davanti a tante persone che soffrono, potrebbe essere un pessimo segnale.

Vittorio De Marchi

Contributi

Colf e badanti,

replica dell'Inps

In merito alla lettera del Sig. Luigi Galli, dal titolo Bonus colf e badanti, apparsa sul suo quotidiano in data 3 giugno, gli uffici Inps competenti in materia di contribuzione dei lavoratori domestici precisano quanto segue. Ogni anno l'Inps invia i documenti di pagamento per il versamento dei contributi, calcolando gli importi in base ai dati (ore lavorate e retribuzione), comunicati all'assunzione o successivamente modificati attraverso l'utilizzo dell'apposito servizio telematico. Anche ai tempi del Covid-19, come sempre, il datore di lavoro può modificare e/o ristampare gli Avvisi di pagamento pagoPA dal Portale dei Pagamenti presente nel sito www.inps.it. Anche in questo caso, dunque, prima di procedere al pagamento, l'utente può generare l'Avviso di pagamento pagoPA, modificando il numero delle ore, inserendo quelle effettivamente lavorate e/o retribuite ad altro titolo (ferie, malattia, preavviso, sospensione di lavoro extra feriale per esigenze del datore di lavoro) e togliendo l'indicazione delle settimane in cui non è stata prestata l'attività e pertanto non c'è stata retribuzione.

Uffico Relazioni con i media Inps

La morte di Floyd

Allontanati

dal virus

In questi giorni abbiamo visto un fatto, molto negativo. L'omicidio di George Floyd, potrebbe essere stato causato, dall'odio del poliziotto nei confronti del ragazzo. I medici del ragazzo, hanno dichiarato che George era anche malato di una malattia cardiaca. In base alle fonti e alle testimonianze, potrebbe essere anche stato un acceleramento cardiaco, in contemporanea con il ginocchio sul collo, creando un soffocamento. Dopo qualche pensiero e opinioni ho capito che potrebbe essere anche stata una delle tante dimostrazioni di razzismo. Il Poliziotto di Minneapolis era già stato denunciato per delle aggressioni, in altre circostanze. Però non ha mai avuto un provvedimento disciplinare, da parte del corpo della polizia. Tranne una volta, quando dopo una sua aggressione è stato sospeso, poi è ritornato in servizio subito. Se questo fatto, sarebbe accaduto qua in Italia, forse il poliziotto, sarebbe condannato almeno 4-5 anni di galera, perché non essendo autodifesa, qua in Italia è considerato un omicidio. Io sono molto amareggiato per questo fatto. Perché, credo che sia una vergogna che nel 2020, siamo ancora in queste condizioni di diversità o di separazione sociale. Il virus, secondo me ci ha fatto allontanare, ancora più di prima. Perché restando a casa tra di noi con persone di colore uguale, ci viene spontaneo, quando andiamo fuori, a guardare queste persone di colore, che forse non hai mai considerato e adesso nei sei meravigliato.

Riccardo Grizzo

Gli Stati Uniti

Sbarchi di ieri

e di oggi

Quant'è diversa l'America del 6 giugno 2020 da quella che 76 anni fa (6.6.1944) partecipò, da assoluta protagonista, allo sbarco in Normandia, il famoso D-Day, che assestò un colpo mortale al nazismo hitleriano e che in questi giorni rievochiamo. Certo, sono anche inconfrontabili le situazioni storiche e geo-politiche, così come, in particolare, le missioni militari ingaggiate dagli Stati Uniti: l'anno prima, nel luglio 1943, lo sbarco in Sicilia e, successivamente, il Giappone di Hiroshima e Nagasaki (1945), il Vietnam (1955-1975), la prima guerra del Golfo (1990-1991), la guerra in Afganistan (dal 2001), la seconda guerra del Golfo (2003), ecc. Assai positiva la decisione, intervenuta nel frattempo, circa la produzione e lo smantellamento degli arsenali nucleari, a mezzo degli Accordi Start, alla fine degli anni Ottanta. Vista con gli occhi europei, si potrebbe parlare, oggi, di un'America più chiusa in se stessa, meno generosa e che ha spostato i propri principali interessi ed aiuti. Era sbarcata, l'America, con 5.000 navi in quel lontano giugno 1944, per concorrere a portare libertà e democrazia vere; era poi sbarcata, 25 anni dopo, sulla Luna. Dove sbarca ora e cosa porta? Quali ferite, nel mondo ed in casa propria, contribuisce a curare? Interrogativi a cui ciascuno dà, ovviamente, le proprie risposte, a 6 mesi, tra l'altro, dalle nuove elezioni presidenziali americane. Sono passati 244 anni da quel luglio 1776 quando, a Philadelphia, venne dichiarata l'indipendenza degli Stati Uniti; dallo sbarco in Normandia ad oggi è trascorso oltre il 30% di questa intera storia. C'è da pensare, con sempre grande gratitudine agli Stati Uniti di allora, alla loro visione, ai loro sforzi, alle loro vittime e sofferenze.

Renato Omacini

Asintomatici

I dubbi

sulla App

Da giorni non si fa che parlare di Immuni, la app che dovrebbe segnalare gli incontri con i contagiosi. Ma se io sono asintomatico, quindi coraggioso, ma non lo so perché non ha mai fatto né tamponi né altri esami, che scrivo sulla mia app? Peraltro, se fossi asintomatico, quindi contagioso, e lo sapessi, non dovrei restare a casa in quarantena?

Paolo Pavanello

Parco macchine

Felice di guidare

auto vecchie

Ho letto l'articolo di Giorgio Ursicino sul Gazzettino di martedì scorso. L'autore si fa portavoce degli alti lai che si alzano dall'automotive alle prese, come quasi tutti gli altri settori produttivi, con i problemi del post lockdown. Sottolinea il peso dell'auto nell'economia italiana, l'esasperazione degli automobilisti da sempre tartassati dal fisco, il forte ritardo del Belpaese riguardo l'attivazione di un numero sufficiente di colonnine per le auto elettriche. Tutto vero, tutto giusto. Aggiunge che gli automobilisti vorrebbero solamente poter muoversi in pace e in libertà. Tutti gli automobilisti? Eh no, non tutti. Il nostro non tarda ad individuare alcuni di questi che andrebbero colpiti senza pietà. E chi sarebbero? La risposta è facile: coloro che si ostinano a guidare antidiluviani calessi, carrette della strada, inquinanti e pericolose che in un paese civile (sic) dovrebbero essere tutte tolte dalla circolazione. Mi si permettano alcune osservazioni: tra i possessori di auto di cotanta anzianità vi è anche chi, vuoi perchè anziano (lui, oltre la macchina!), vuoi perché ci è affezionato, vuoi perché ne fa un uso molto limitato, non ritiene prioritario portarsi a casa l'ultimo modello più o meno di grido. Parlo con cognizione di causa, dal momento che guido alternativamente e con la dovuta prudenza, due ultraventennali, per la precisione un'italiana e una tedesca, che sottopongo regolarmente a tagliando e revisione, sempre a norma con bollo e assicurazione. Con una non percorro nemmeno 5mila chilometri l'anno, con l'altra poco più di 7mila. Eppure dovrei sentirmi in colpa, transitando davanti a piazzali di concessionari zeppi di nuovo invenduto? Vetture che tra dieci anni, quando ci sarà da spingere alla grande le elettriche, verrebbero comunque guardata con sospetto? Non voglio certo fare il cantore della cosiddetta decrescita felice. Ma credo che un'economia obbligata a crescere sempre e comunque, pena ammalarsi di un cancro chiamato recessione o di una patologia appena meno grave detta stagnazione, abbia in sé qualcosa di innaturale e di contorto.

Francesco Pederoda

L'app

Ma Immuni

a che serve ora?

A cosa serve veramente l'app Immuni? Stando all'idea progettuale ufficiale, l'applicazione serve a tracciare i contatti di un soggetto risultato positivo al Covid-19 in seguito all'analisi con il tampone. Se non ho capito male, tramite Immuni si avvisa una persona, che ha scaricato l'applicazione, se quel soggetto rivelatosi positivo gli è stato vicino nel raggio di 2 metri (l'interno di un autobus?) per più di 15 minuti, avviso che in sostanza suggerisce di osservarsi meglio qualora subentrasse un problema alla propria salute. Nulla di più. Se questo era lo scopo, il tutto si doveva attivare obbligatoriamente quando i nuovi positivi erano sull'ordine di 5-6.000 al giorno come accadeva negli ultimi 10 giorni di marzo (picco 21 marzo = 6557 positivi). Ora i contagi, in 9 Regioni sono ormai a zero, si contano in poche decine ogni 1000 tamponi eseguiti ed i contatti ravvicinati superiori ai 15 minuti, tra gente che non si conosce, sicuramente sono rari e quindi ripeto la domanda iniziale, a cosa serve Immuni? È solo fumo o c'è dell'altro?

arch. Claudio Gera

Venezia

Over 60

Per fortuna non c'è

la pena di morte

Fino a gennaio i nonni erano considerati un patrimonio nazionale: dopo una vita lavorativa erano utili per gestire i nipoti part-time o a tempo pieno - ai figli come sostentamento in caso di necessità economiche o sentimentali (vedi separazioni) - nel volontariato e molte altre occasioni. Da febbraio con l'arrivo del microvirus sono diventati gli untori del 2020: nonni non uscite di casa, non incontrate nessuno neanche i vostri parenti e alle prossime riaperture continuate a restare isolati e soprattutto non pensate di riprendere le attività precedenti se avete superato i 60 anni! Per fortuna che la nostra Costituzione non prevede la pena di morte!

Arturo Ongarato

