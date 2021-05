Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IsraeleGerusalemmein fiammeGerusalemme in fiamme. Non è una novità, succede da sempre In questi ultimi tempi mi sono informato e ho letto la Torah, il Corano e i Vangeli. Ho capito perché questa città sarà sempre una ferita aperta sul mondo. Tre fratelli, figli dello stesso padre e convinti di essere gli unici depositari della verità, non possono altro che farsi continuamente la guerra. Non so se il Dio che dicono di adorare sia molto...