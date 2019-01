CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IroniaBefanee presepiÈ apparsa sul Gazzettino una proposta di abolire la Befana e relativi falò, vista la palese insita discriminazione verso le donne, anche qui sottintendendo l'ennesimo atto di violenza contro le stesse. Io, se possibile vorrei allargare (spero si vorrà capire l'ironia) l'abolizione anche del presepe, non certo per difendere le altre religioni, quanto per palese istigazione all'accattonaggio perpetrato da Giuseppe e Maria che hanno costretto loro figlio ad elemosinare al freddo e al gelo. Si è voluto in questo senso...