Iran-Usa

Pane

e benzina

Secondo me l'affare Soleimani puzza di bruciato. Troppi punti oscuri sulla vicenda, troppo banali le conclusioni. Se ai quattro missili non ne seguiranno altri, vuol dire che l'Iran vuole riavvicinarsi all'America, di cui il generale era un grande e degno avversario, se invece la rappresaglia avrà un seguito, allora sarà vero il contrario. Ma un alleato lontano che può dare pane e benzina, è preferibile ad un alleato troppo vicino che vende solo armi. Prima dell'assalto all'ambasciata, in Iran c'era stata una mezza rivoluzione per il pane e la benzina.

Enzo Fuso

Craxi

Uno statista

scomodo

Da socialista della prima Repubblica, insieme all'amico Angelo Tognon, ex segretario provinciale del PSI di Padova fine anni novanta ed ex membro della assemblea nazionale socialista con i vari Verrecchia, Testa e Fusaro abbiamo visto il film Hammamet. Della grande interpretazione di Favino si è detto e ridetto, ma questo film sull'esilio o in contumacia di Bettino Craxi ha fatto vedere, quasi in maniera veritiera (lo ha pure affermato pubblicamente la figlia Stefania!), il lato umano dello scomodo statista italiano. Il regista D'Amelio ha voluto rimarcare un momento della vita del leader socialista (in agonia e rabbia!) che ha perso il potere (politico e aggiungo tradito... dai suoi!) calato in un silenzio assordante ed ingiusto. Unico comunista (nemici storici dei socialisti in quel tempo)a mettere la faccia e commentare la pellicola alla trasmissione a Porta a Porta è stato Piero Fassino il quale ha sostenuto la eccellente figura politica di leader e di tutto quello che ha fatto di bene e di buono per l'Italia Craxi (eravamo la quinta potenza economica nel mondo!) e non le sue discutibili vicende giudiziarie: chapeau! Personalmente credo ormai che i tempi siano maturi (famigliari permettendo) di riportare lo statista Bettino Craxi a riposare nella sua amata patria e finalmente di intitolare una via all'ultimo leader socialista.

Rolly Marchi

Libia

Annibale

alle porte

A proposito della Libia, si può citare la celebre frase dello storico romano Tito Livio Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Forse no, non si discute proprio per niente. Vi è soprattutto indifferenza non dissipata dalla timida missione del ministro degli esteri Di Maio a Tripoli (esiste una politica estera ed un ministro degli esteri?). Sembra che non vi sia alcun Annibale alle porte, mentre infuria la guerra procurata da potenze che vengono da lontano. Sembra che la Libia non abbia mai fatto parte della storia d'Italia, diventata ora solo punto di approdo degli emigranti disperati ed in parte trattenuti dai soldi italiani erogati alle guardie libiche. Essere stata una colonia italiana ed in parte italianizzata per via della lingua e della cooperazione economica grazie alle enormi risorse, sembra che tutto questo sia destinato alla estinzione. La politica estera, se vi è stata, non ha brillato negli ultimi tempi. Promesso il sostegno a Serraj di Tripoli leggittimato dall'ONU, ci siamo poi buttati più verso il suo nemico Haftar ritenuto più forte. Come dire che la leggittimità e la giustizia dipendono dalla forza.

Luigi Floriani

