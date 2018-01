CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IranNon dimentichiamoquella ragazzaCi sono foto nelle quali non ha importanza l'identità del soggetto, in quanto acquisiscono la forza evocativa di un simbolo. Tale è stata quella del rivoltoso davanti ai carri armati in piazza Tienanmen a Pechino, quella della bambina disperata che correva nuda in una strada del Vietnam in guerra, e nei giorni scorsi lo scatto che immortala una ragazza che durante le proteste popolari in Iran è salita su un cassone e con i capelli sciolti sventolava lo hijab. Quella ragazza è adesso in carcere, e non è...