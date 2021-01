Ipotesi

L'origine

del virus

Già a novembre 2019 il virus Covid circolava in Lombardia. Questo è quanto emerge da alcune nuove informazioni sanitarie e forse anche da prima visti i casi accertati di anziani morti per sintomi respiratori anomali ad altre patologie. Penso così che un giorno sapremo la verità su questa pandemia e magari dovremo ricrederci sulle balle americane piuttosto che sulle verità cinesi. Come dell'Europa stessa.

Emilio D'Andreis

Dubbi

Libertà di movimento

per chi è vaccinato

Forse mi è sfuggito, ma non mi sembra di aver letto o sentito come sarà considerata una persona dopo che avrà fatto entrambi i vaccini e definito immune dal virus e non contagioso, dando per scontato che il vaccino sortirà il suo scopo, cioè di rendere immuni le persone. Queste persone saranno poi libere di circolare come vogliono, magari fornite di un patentino/lasciapassare, o saranno ancora sottoposte alle restrizioni del giallo/arancio/rosso? A me sembra una questione su cui far subito chiarezza, prima di addentrarsi nel consueto labirinto di ritardi e contraddizioni che contraddistinguono questo governo sin dal giorno della sua nascita.

Gerardo Beggio

Democrazia

Le vere cause

del Trumpismo

Sul Gazzettino di domenica 10 ho letto le due lettere di Luigi Floriani e di Cosimo Moretti: il primo pone giustificate domande sulla democrazia mentre il secondo osserva come è nata la democrazia americana con le sue funzioni e disfunzioni. Condivido e vorrei anch'io aggiungere un commento per rispondere in parte e possibilmente capire dove e perché è nato il Trumpismo e capire se quello che è successo il 6 gennaio sia la fine solamente di Trump oppure l'inizio di una rivolta contro la democrazia americana e la nostra in seconda battuta. Non dobbiamo dimenticare che molti dei 74 milioni di americani che lo hanno votato credono ancora in lui e nelle sue idee. Questa debolezza del sistema democratico è cominciata molti anni fa ma nessuno ha messo una pezza perché la democrazia è il miglior sistema di governo, pur con i suoi difetti ma queste piccole crepe si sono via via ingrandite ed ora ci troviamo con una democrazia malata per la quale tutti (politici, giornalisti, professori, storici, ecc..) continuano a definirla il miglior sistema. Ma i cittadini che pagano per i difetti della democrazia e si vedono impoveriti non credono più che questo sistema sia il migliore e seguono qualcuno che gli propone qualcosa di nuovo. Succede anche da noi in Europa. Se la democrazia non fa un vero esame di coscienza e non riesce rinnovarsi e raddrizzarsi i nuovi Trump torneranno e vinceranno; è solo questione di tempo. Quali sono le storture più negative e più evidenti della democrazia? Grandi fasce sociali troppo protette (statali e pensionati), suffragio universale, minoranze parlamentari troppo forti, principii tenuti in piedi con privilegi e non con logica. Ovviamente ce ne sono altri ma penso che questi bastino per organizzare un dibattito se non vogliamo più vedere una quasi rivoluzione come quella dei sostenitori di Trump.

Onofrio Serafin

Definizioni

Medico

non eroe

Il Gazzettino ha dato ampio spazio alle vicende del Dott. Santucci, definito pubblicamente eroe. Senza sminuire affatto il suo intervento in una situazione drammatica, non vedo di che eroismo si tratti: è un medico e come tale ha la competenza ed il dovere di intervenire per salvare una persona. Dirò di più. Il BSL (compressioni toraciche e respirazione bocca a bocca) in Paesi più civili del nostro è insegnato ai ragazzi delle scuole medie, quindi può essere alla portata di tutti, in attesa che arrivino i soccorsi con le attrezzature necessarie. L'unico problema può essere quello della stanchezza fisica, quando i soccorsi per motivi logistici impiegano tempo per arrivare, ma ci si può alternare con dei volontari presenti, sotto la direzione del medico. Io da parecchi anni faccio il medico di bordo e certamente in una traversata oceanica non puoi chiamare il 118 ed ho fatto parecchi di questi interventi ed addestrato la squadra di PS ad eseguirli. Non per questo mi sento un eroe.

Dott. Gianfranco Bertoldi

Prodi

Automobile e carenza

di politica industriale

L'articolo di Prodi sull'operazione PSA/FCA apparso domenica su queste colonne è un capolavoro di chiarezza. In particolare sul ruolo dello Stato in Francia e in Italia: malgrado il peso maggiore dell'azionariato FCA, trattasi di un'acquisizione da parte di PSA. Il governo francese svolge sempre un ruolo determinante con la sua politica industriale. In Italia FCA pur avendo un peso assai minore rispetto ai tempi d'oro di Valletta con i 120.000 operai, conta ancora una presenza industriale rilevante ma con stabilimenti in parte in cassa integrazione data la tendenza a spostare le produzioni in Paesi dal costo del personale più basso. E qui sono mancati i nostri governi. Prodi giustamente sostiene la necessità di assicurare il lavoro, non la cassa integrazione, e che una strada da percorrere era il partecipare alla corsa verso le nuove tecnologie, ossia le batterie per l'auto elettrica. Eppure scrive Prodi quando due anni fa si decise a livello europeo di mettere in atto una nuova politica per le batterie (che costituiscono la parte preponderante dei nuovi motori), il nostro governo di allora non si è nemmeno presentato alla riunione col risultato che i grandi produttori di batterie si stanno collocando in Francia e Germania, godendo anche di incentivi... Dire due anni fa non è chiaro per identificare quale governo fosse in carica. Resta il fatto che questi problemi dovrebbero godere di un interesse trasversale comune. Da noi si va da un europeismo retorico e astratto di maniera ad una ostilità sovranista che addossa tutti i mali a Bruxelles, Strasburgo e alla Germania. Se curassimo più pragmaticamente i nostri interessi sarebbe più utile, invece di spargere contributi e cassa integrazione a pioggia.

Aldo Mariconda

America

La democrazia

ha il fiato corto

Non succede a caso che la più grande democrazia del mondo sia quella che per prima dia un segnale clamoroso della crisi della democrazia parlamentare. Sono le più alte costruzioni a crollare per prime quando avviene uno sconvolgimento che mette scompiglio nelle cose. La democrazia parlamentare oggi ha il fiato corto; non basta, non serve, non funziona in questa nostra moderna civiltà in fase di turbolento mutamento: globale, ipertecnico, innaturale, asociale. C'è da sperare che lo sconvolgimento non dia luogo a uno stravolgimento che ne torce il significato con una erronea, forse colpevole interpretazione, piegando verso interessi faziosi e non verso il superamento e verso una nuova idonea costruzione necessaria.

Flora Dura

