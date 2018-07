CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

InteressiIl giocodi Trump e PutinLa copertina che il Time della scorsa settimana, con i ritratti di Putin e Trump complici in un gioco olografico di doppia dissolvenza, ha dedicato ai due leader, è una geniale intuizione, per sintesi ed impatto, di cosa stia avvenendo sullo scenario mondiale ed è un messaggio forte per tutti noi europei e ancor più per i governanti dei Paesi della Ue. Quasi come il personaggio di una nota fiaba, Tremotino, che fatalità ricorda in assonanza proprio Tramputin e che ricattava i malcapitati, dopo averli...