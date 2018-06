CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Insulti all'ItaliaIl problemadi MacronSe un ragazzino di sedici anni subisce un trauma come ad esempio essere oggetto di attenzioni da parte di un'insegnante più vecchia di lui di 24 anni, ne può risentire per tutta la vita, anche inconsciamente. Ed anche se questo rapporto si trasforma in amore ed i due danno vita ad una coppia. Se poi lui diventa un pubblico personaggio politico importante, il cattivo mondo che lo circonda si fa scherno di lui con sorrisetti, sguardi eloquenti e battute acide. Ed è quindi comprensibile, ma non...