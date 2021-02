Insegnanti

Il rischio

a scuola

Ho ricominciato a insegnare in presenza in una scuola secondaria di II° grado non senza preoccupazione, anche per mia madre di 94 anni con cui convivo. I gruppi classe saranno completi, solo che frequenteranno l'edificio scolastico a giorni alterni. I giorni in cui saranno in presenza staranno in aula le canoniche 5-6 ore. E questa sarebbe la scuola in sicurezza? Che differenza ci sarà tra l'entrare in un bar affollato ed entrare in una classe al completo? Spero di sbagliarmi, ma non credo che avrò la gradita sorpresa che la scuola si sarà munita di sanificatori a raggi ultravioletti o altri marchingegni, tranne ovviamente le consuete precauzioni, rilevatori di temperatura e forse poco altro. Secondo me la Didattica a Distanza (DAD) funziona, in particolare se la rapportiamo alla didattica in presenza attuale che non è la stessa pre-Covid, perciò, in attesa dei vaccini, la DAD rappresenta una difesa legittima al rischio di circolazione del virus Covid 19. Se io facessi entrare un ignaro visitatore dentro una stanza piena di persone (una classe) sapendo che c'è il rischio di contagio, non sarebbe un tentato omicidio? E se effettivamente il visitatore contraesse il virus e ne morisse non sarebbe un crimine? La domanda è molto semplice, ma non capisco perché nessuno mi dà una risposta.

Andrea Croz

Pd

Tutto dimenticato

sull'altare del potere

I due rami dei parlamenti del nostro paese sono formati per un terzo da deputati del M5S, tutti regolarmente e democraticamente eletti con il consenso popolare, ragion per cui sono costoro a menare il torrone. Il movimento è nato da un'idea di Beppe Grillo con il programma basato sul vaffa, ora tuttavia dopo aver mollato tre quarti di quello che politicamente intendevano fare non possono più negare tutto il resto, in nome di un'empatia che il loro elettorato non comprenderebbe ed è per questa ragione che la politica nel paese è bloccata. Attualmente sono pochi i cavalli di battaglia rimasti al movimento, il no al Mes e il reddito di cittadinanza, per cui non possono mollare anche questi. Meraviglia soprattutto il comportamento del PD, un partito che proviene da una storia secolare e che per un certo periodo ha avuto anche la mia simpatia, poiché aveva delle forti basi ideologiche, tutto dimenticato sull'altare del potere politico ad ogni costo, attenzione che continuando così facciamo ridere tutto il mondo.

Ugo Doci

Murano

La sensibilità

della Littizzetto

Probabilmente queste mie righe arriveranno successivamente alle goffe scuse che la Siora Littizzetto produrrà per attenuare tutte quelle critiche ricevute a seguito dello scivolone sul vetro di Murano. Non entro nemmeno in merito al poco felice intervento che la Siora ha fatto ma, anche leggendo alcuni commenti sui social che danno dei permalosi ed esagerati a chi si è sentito, mi permetto di fare un paio di considerazioni. È evidente che una buona parte della popolazione non abbia una piena percezione della situazione economica che sta, con grave complicità governativa, dilaniando interi settori produttivi e non abbia conseguentemente alcuna sensibilità in merito. L'altra considerazione è che sembra che tale sensibilità sia addirittura latente da parte di certe forze politiche locali. Ho visto prese di posizione del Sindaco Brugnaro e soprattutto quella del deputato della Lega Bazzaro ma nemmeno un segno da parte delle altre forze politiche locali di minoranza. Mi scuso per la mia evidente sensibilità.

Riccardo Ventura

Tasse

Soluzioni

sostenibili

Un report della Corte dei Conti datato agosto 2020 indica che le entrate iscritte a ruolo ma non ancora incassate nel ventennio 2000-2019 ammontano a ben 955 miliardi. Esiste perciò una massa di crediti fiscali pari a circa il 37% del debito pubblico, al 12/2020 pari a 2.582 miliardi, che in teoria l'Agenzia delle Entrate dovrebbe recuperare. L'analisi sottolinea però che solo 80 miliardi sono quelli che hanno una concreta probabilità di finire nelle casse dello Stato, dato che la rimanente è riferita a soggetti falliti, imprese cessate e/o contribuenti definiti nullatenenti. Il documento segnala inoltre che per ogni 100 di credito, lo Stato ne incassa soltanto 13 e che per i grandi contribuenti, quelli con iscrizioni a ruolo superiori ad 100.000, il tasso di riscossione risulta mediamente del 3%! Sarebbe allora urgente cercare soluzioni sostenibili nel tempo, mettendo il contribuente nelle condizioni di continuare a produrre reddito perché possa onorare i propri impegni, dato che finora lo Stato ha mostrato d'essere inefficiente ma pronto ad azioni pregiudizievoli di dubbia efficacia. Si potrebbe allora cominciare a sfoltire le posizioni debitorie con lo stralcio di quelle irrecuperabili e/o di minor entità, proponendo ai contribuenti una ristrutturazione complessiva del debito fiscale e contributivo che spalmi il rimborso su un orizzonte temporale di almeno 10 anni. La realizzazione di una veritiera rappresentazione del bilancio pubblico, dovrebbe inoltre essere accompagnata da una riforma fiscale compiuta e stabile nel tempo che ridefinisca in modo civile i rapporti con milioni di contribuenti.

Lucio Marin

Anniversari

La vera età

di Venezia

Le bugie riempiono i manuali di tante storie patrie. Non c'è città o nazione che non annoveri tra i suoi miti fondativi qualche menzogna e la storia di Venezia non né è esente. Questo è inevitabile: non si può fare a meno di qualcosa che tenga assieme una comunità. L'irritazione, che assale chi ha una certa frequentazione con la storia marciana, è data tuttavia dai sacerdoti locali della verità ufficiale, dai depositari della giusta nascita di Venezia il 25 Marzo del 421, vidimata coi timbri di stato. Sono insofferenti ed intolleranti verso chi, documenti e carte d'archivio alla mano, ha pubblicamente sfidato questa vulgata agiografica. E in questi giorni si sono esercitati in massa sui cosiddetti social anche contro lo storico Giorgio Ravegnani che ha pubblicamente sfidato il dogma del mito fondativo della città, e di cui il Gazzettino ne ha dato conto, quasi che lo studioso si mettesse contro l'epica stessa della Serenissima. Se si leggesse, invece, il suo libro, si capirebbe che Ravegnani non è affatto un sabotatore della Patria ma un serio studioso che mettendo mano agli strumenti della sua professione dimostra la presenza stesa di questa bugia ufficiale (peraltro già nota grazie a più lavori archeologici e storiografici). Un libro davvero prezioso che ritengo indispensabile per Venezia. Per cercare di offrirne una visione storica più alta e completa; culturalmente più consapevole della sua grande storia. E in vista della prossima celebrazione dei (presunti) 1600 anni, ne abbiamo tanto bisogno.

Massimo Tomasutti

