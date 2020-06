Inglesismi

Trucco

o incapacità

Il Gazzettino in queste ultime settimane ha pubblicato alcune lettere che lamentano la presenza di inglesismi nella lingua italiana. Temo che dovremo rassegnarci. Non senza qualche avvertenza per non lasciarci prendere in giro. Chi ne fa uso (politici, amministratori, ecc.) secondo l'intervento di Silvio Testa pubblicato il 25 maggio lo fa per imbrogliarci e annebbiarci le idee, al fine di raggiungere i loro poco nobili intenti. In quanto a giornalisti, opinionisti ecc... l'uso di parole inglesi potremo a buon conto ritenerlo, come è stato scritto, una prova del loro scarso valore professionale, che cercano di nascondere infarcendo il loro scritto con qualche parolone esotico.

Natale Trevisan

Prezzi

Scontati

o vantaggiosi

Il numero più usato nei prezzi di vendita sicuramente è il 9. Bella trovata di esporre un prezzo a 29,99 Euro, ovviamente per invogliare l'acquisto. Di questo si è accorto persino mio nipote di 7 anni che mi ha detto: Perché non hanno scritto 30 Euro, che sarebbe più facile leggere?. Visto che un po' dappertutto è così che si espongono i prezzi, per evidentemente incentivare le vendite, mi sento preso in giro per il semplice fatto di essere implicitamente calcolato (...). Mi comprendano i negozianti, ma è così. Allora, se per un business così platealmente noto si soprassiede, chissà cosa altro ci viene propinato di cui non ci si accorge. Poi, da che mondo è mondo, chi desidera qualcosa la cerca lui e magari la seleziona per benino. Ma, c'è una continua pioggia di proposte vantaggiose che ti assillano giornalmente per telefono per aderire a servizi o forniture proposte dal call-center di turno a cui devi dare immediata adesione; pena vedere interrotta di brutto la comunicazione se la nostra risposta è negativa. Mi auguro che qualche Organismo preposto si interessi ad intervenire.

Gianfranco Gobbo

Governo

Il ritorno

dell'immigrazione

Onestamente non so proprio più cosa pensare del nostro governo dove esistono solo personaggi che studiano come fare per non perdere la poltrona: vedi caso scarcerazione mafiosi, intervento per aiuto imprese, scuola ecc. Cosa aspettano, che scoppi una bomba sociale? Immigrazione clandestina: non hanno ancora capito che tutta l'Africa non può stare in Italia. È proprio di ieri il grido di allarme dell'ospedale padovano per invasione di clandestini che occupano spazi riservati ai ricoverati e così in stazione ed altri luoghi pubblici. Quello che meraviglia è che ormai neanche i quotidiani non ne parlano più, perché la cosa è di normale amministrazione, anche se ha costi enormi.

Alberto Tiozzo

Riapertura

Le biblioteche

dimenticate

Non entro nel merito della bislacca gestione di questa epidemia, ma solo su un piccolo particolare nell'attuale fase di ritorno alla normalità. Il nostro premier che per prima cosa ha aperto le librerie (in nome della Cultura), che ha riaperto le Chiese Cattoliche di lunedì, che riaprirà ora discoteche e sale giochi, ma che non ha ancora fissato criteri certi per la ripresa di Scuole e Università a settembre, si è totalmente dimenticato delle biblioteche. Strumento di piacere per molti, di studio, ricerca e lavoro per altrettanti. E comunque quasi sempre depositarie di tesori ora inaccessibili a tutti. Si può solamente prendere appuntamento per ritirare libri da studiare a casa, e in rarissimi casi poterli consultare in sede, e solo se non prestabili. Cos'è, una biblioteca o una farmacia?

M. Caterina Pamato

Ambiente

Una masherina

ci seppellirà

Il simbolo della 46esima Giornata Mondiale dell'Ambiente, celebrata l'altro ieri, è senza dubbio il DPI, il Dispositivo di Protezione Individuale, detto comunemente mascherina che stiamo indossando da mesi obbligatoriamente per colpa dell'influenza stagionale trasformata in pandemia i cui decessi sono irrisori se confrontati con i numeri, impressionanti, di quelli per cancro, malattie infettive, alcool o incidenti stradali. La giornata, dedicata al milione di specie in via d'estinzione tra le quali, se non cambiamo decisamente rotta nei nostri scriteriati comportamenti, rientriamo anche noi, ci ha consegnato un dato impressionante: le emissioni di CO2 nell'aria sono arrivate a quasi 16 miliardi ed aumentano di minuto in minuto per una concentrazione nell'aria di 417 parti per milione, mai stata così elevata in 23 milioni di anni, ovvero dal Miocene ad oggi. Con l'obbligo delle mascherine contribuiamo a questo disastro, concentrando la CO2 che emettiamo respirando nel DPI inzuppandolo di goccioline potenzialmente infette, il famoso droplet, per poi gettarlo là dove capita. Siamo così protagonisti in negativo 2 volte: aumentiamo la micidiale CO2 nell'atmosfera e diamo una bella mazzata all'ambiente in cui viviamo. Questi OTID, come li definisco, Orpelli Tissutali Inutili e Dannosi sono infatti, a tutti gli effetti, rifiuti tossico-nocivi il cui smaltimento è ormai un problema serio visti i numeri da capogiro raggiunti. Un DPI ci seppellirà a quanto sembra e, al contrario del Maggio francese da cui ho parafrasato lo slogan, non ci sarà proprio nulla da ridere.

Vittore Trabucco

