Informazione

Meglio ignorare

gli altri morti?

Già la pandemia, inevitabilmente, mantiene salde e rilevanti posizioni sulla stampa: leggo in prima pagina dell'edizione locale del Gazzettino due articoli relativi alla morte di due giovani avvenuta una per causa di anoressia e l'altro a causa di malore. Lungi da me dal voler ridurre la rilevanza dei fatti, ma mi chiedo e lo faccio con tutto il rispetto per i defunti, non sembra che di morte se ne parli già abbastanza e che arricchendo in prima pagina questo tema, più che evidenziare una doverosa informazione si faccia crescere la psicosi già largamente diffusa tra i lettori sopravvissuti, tanto più che questa pare essere, ahimè, la nostra reale condizione?

Massimo Vidal

Lacune sanitarie

Paradossi

epidemici

Anche il presentatore Massimo Giletti in trasmissione TV, pochi giorni fa, non è riuscito a farsi mostrare dai vertici del Ministero presenti l'aggiornamento del Programma nazionale d'intervento contro le malattie infettive (pandemia); aggiornamento peraltro prescritto dalla UE già da diversi anni. Mentre invece dall'informazione pubblica, in questi giorni, si ricevono cronache e immagini dettagliatissime sulla fornitura, trasporto e applicazione dell'auspicato ritrovato vaccino, peraltro distribuito con coordinamento dalla UE all'interno degli stati membri; ottimo segno di concertazione dell'Unione. Ora, si corre giustamente ad incoraggiare la vaccinazione quando, nel contempo, paradossalmente sembra si stia quasi sorvolando alle citate presumibili gravi inefficienze amministrative pregresse.

Gianfranco Gobbo

Sorprese europee

Ecobonus

pericolosi

Premesso che sono un potenziale beneficiario del provvedimento governativo sull'Ecobonus 110%, spero tanto che questo mio scritto non venga interpretato come polemica. Dato per scontato che un tale beneficio farà sicuramente comodo a molti, mi preme esprimere una certa preoccupazione sull'utilizzo dello stesso e sulle eventuali sorprese burocratiche. Mi riferisco, sentito molti tecnici sull'argomento, a possibili interventi poco oculati, perizie di vario genere ed eventuali sorprese burocratiche sugli interventi effettuati. Alla fine degli anni novanta è stata emanata una legge dello stato italiano nell'ambito della Legge Speciale per Venezia in favore delle aziende operanti e con sede legale nella gronda lagunare che prevedeva, tra l'altro, lo sconto del 10% sui contributi Inps a carico delle stesse imprese. Dopo dieci anni la Commissione Europea ha considerato tale provvedimento come aiuto di stato, e ha intimato le aziende, comprese quelle partecipate, di versare non solo quanto risparmiato, ma i relativi interessi e con sanzioni. Dopo anni di diatribe legali, spese per aziende e Associzioni, a seguito di questo molte imprese sono fallite, altre stanno pagando ancora oggi quanto convento ratealmente. A me sembrerebbe già molto positivo quanto sta facendo il Governo, sul recupero Irpef in cinque anni, anziché dieci, del 65% delle spese sul recupero energetico degli immobili e mi sembrerebbe anche razionale una certa partecipazione alla spesa dei proprietari ad interventi che in definitiva va ad aumentare il valore della propria abitazione.

Dino Lazzarotto

Imbarbarimento

L'alfabeto

del calcio

Vorrei far pervenire al giornalista Benedetto Saccà le mie congratulazioni per la bella e anche divertente pagina sul Gazzettino del 29 dicembre intitolata Alfabeto del calcio. Condivido praticamente in toto e aderisco all'invito rivolto dall'autore a qualche commentatore televisivo calcistico di ripassare le basi elementari della lingua italiana. Neologismi(?) come i quinti di centrocampo, la catena di dx o sx, le prime palle, dritto per dritto (a quando dritto per storto e viceversa?) ecc., sono veramente un un imbarbarimento linguistico difficile da accettare e sarebbe ora che qualcuno lo facesse presente.

Ugo Granzotto

Ottimismo

Due notizie

per essere contenti

Oggi mi sento particolarmente contento perché, tra le tante notizie che girano vorticosamente nei mass media, due eventi hanno particolarmente creato in me una situazione di tranquillità interiore veramente bella, tranquillità che solo la speranza può fornire. Primo evento: l'inizio della vaccinazione contro il coronavirus, per ora unico efficace rimedio contro questo subdolo nemico. E non solo, perché il meraviglioso traguardo che la comunità mondiale si è posto, in un arco temporale piuttosto ristretto, è che questo rimedio dovrà riguardare tutta l'umanità, indipendentemente da censo e paese di appartenenza. Ripeto: traguardo meraviglioso in quanto impensabile fino a pochi anni fa. Secondo evento: a pagina 10 del Gazzettino l'intervista rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, finalmente svela (seppur ancora in modo incompleto ed a larghe maglie) quali saranno i progetti di massima che riguarderanno le attività relative alle grandi infrastrutture che faranno ripartire a breve la rinascita e la ricostruzione dell'Italia. Nel leggere l'intervista la mia mente è andata più volte sia al libro La mossa del cavallo del senatore Matteo Renzi sia a quanto lo stesso, con molta grinta, ha espresso nelle sue accese discussioni nell'aula del Senato.

Renzo Turato

Contagio

Lasciati soli

dal sistema

Oggi per me scadono i 21 giorni di isolamento, purtroppo sono ancora positivo, così come mia madre di 74 anni. Mio papà, e gli altri familiari contagiati per fortuna sono ora negativi. Sono state settimane molto dure, di isolamento completo anche se abito a qualche centinaio di metri dai miei genitori. Isolamento completo anche perchè nessuno di noi è mai stato visitato. Sei visto come un vero appestato e se stai male (mia madre è ancora sintomatica) ma non malissimo sei abbandonato, solo, senza alcun aiuto o sostegno. I tamponi molecolari che abbiamo effettuato ci sono stati comunicati almeno dopo 72 ore. Generando grande ansia soprattutto nei miei genitori. I colleghi dell'azienda dove lavoro (Treviso) non ci credevano: lì i risultati arrivano il giorno dopo. Fa davvero male leggere il governatore Zaia proclamare che Nessun sistema ha reagito come noi, allora. Perché il sistema che abbiamo vissuto noi è un sistema che esclude, che lascia soli i più anziani e che oltre a qualche contatto telefonico con il medico curante non offre. Come veneto, non vado fiero di questo sistema.

Roberto Montagner

Celebrazioni

Non è Natale

per chi non è cristiano

Anche quest'anno, virus o non virus, si è celebrata la festa pagana legata, da tempi remotissimi, al solstizio d'inverno visto come momento di svolta in quanto indice dell'allungarsi della durata del giorno e del conseguente, anche se ancora lontano, risveglio della natura. Con l'affermarsi del Cristianesimo la ricorrenza è diventata celebrazione della nascita di Gesù, fissata in seguito il 25 dicembre, una data probabilmente errata ma alla fine riconosciuta da tutti: Natale di nostro Signore, come riportato in molti calendari. Quindi festività religiosa innanzi tutto fino a qualche decennio fa, ma oggi considerata tale solo da una minoranza, sempre più esigua, di credenti anch'essi progressivamente convertiti ai riti del consumismo, in particolare quello del regalo obbligatorio consistente per lo più in oggetti inutili destinati spesso ad essere riciclati. Sia ben chiaro che ognuno è libero di scegliere il modo di festeggiare il 25 dicembre ma, per favore, chi non si professa cristiano non dovrebbe chiamarlo Natale!

Sergio Chieregato

Pandemia

La disperazione

dei sanitari

Ecco, parola per parola, due messaggi da me ricevuti e scritti da due conoscenti che lavorano in ambito sanitario. Il primo messaggio contiene queste parole: Vi abbraccio forte forte. Mai un Natale così triste. Qui a ... è un disastro. Morte e dolore ovunque. Il secondo messaggio afferma: Anche a ..., devo fare il turno anche stanotte e se potessi mi licenzierei! Perché è dura psicologicamente oltre che fisicamente tanto che sembra un campo di guerra... surreale. È un disastro e nulla di ciò che ci sforziamo a fare ci dà risultati da poterci risollevare un po' l'animo. Intorno tanta gente che conosco in questa ondata ci lascia. Si spera per Gennaio... ma io ho tanta paura e tanto senso di impotenza come ora non l'ho mai avuto nel mio lavoro. Un abbraccio a tutti. Se queste frasi verranno pubblicate e salveranno anche una sola persona, tutti noi saremo grati.

Stefano Cavaleri

Capodanno

Botti, il flop

delle ordinanze

43 minuti cronometrati di botti: questa la risposta sonora all'ordinanza comunale contro i botti di fine anno. Botti d'ogni genere, sibilanti, a mitraglia, a cascata, roteanti, tipo mina anti-uomo, un'assortito armamentario pirotecnico che ha terrorizzato gli animali domestici ed esaltato i piromani da condominio. Mai lasciare la via vecchia, recita il proverbio ed allora, alla faccia delle ordinanze, vai di brutto col botto. Un saluto ebete ad un anno, il 2020, bisesto e funesto che ci ha lasciato senza rimpianto alcuno ma con le più stupide e pericolose manie ben incistate nel nostro comportamento civico. Ora la conta dei feriti e dei morti...

Vittore Trabucco

Cardin e Venezia

Il Palais lumière

un'occasone persa

A 98 anni se n'è andato Pierre Cardin. Di lui sapevo quasi niente, ma ricordo con quanto entusiasmo mi ero interessato al Palais Lumière, che avrebbe recuperato un'area importante di Venezia, con previsione di sviluppo e ammodernamento. Per bocciarlo, si disse tra l' altro, che avrebbe rovinato la sky line di Venezia. Sarà, ma era un struttura bellissima e avrebbe semmai impreziosito la sky line di quella meravigliosa città.

Gino De Carli

Bilanci

Sarebbe stato meglio

chiudere per un mese

È il 31 dicembre, tempo di bilanci e di riflessioni. Bilancio: ieri in Italia, causa l'epidemia COVID 19, vi sono stati 575 decessi, 16.423 a dicembre, 37.585 negli ultimi 3 mesi, 73.604 dall'inizio dell'epidemia. Riflessione: quante decine di migliaia di morti dovrà avere sulla coscienza questo Governo per non avere avuto il coraggio ad ottobre-novembre di blindare tutto il Paese, tutti a casa senza eccezioni, per un mese? Si sarebbero salvate decine di migliaia di vite umane, il virus sarebbe praticamente scomparso, l'economia avrebbe già ripreso alla grande. Invece niente: ora viene prospettato alla popolazione che con il vaccino si è trovata la sola sicura soluzione per debellare l'epidemia; si tratta di attendere qualche mese, magari un anno, e poi saremo tutti salvi! Ed intanto? Intanto gli italiani continueranno a morire in 500 (quando va bene) al giorno, in prospettiva sono 15.000 al mese, 180.000 in un anno.

Giulio Ferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA