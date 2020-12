Influenza

Il vaccino

introvabile

Scrivo a lei ma la mia lamentela e indirizzata all'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Da quattro anni faccio il vaccino anti influenzale, su insistente consiglio del mio medico. Da tre anni non ho avuto né un raffreddore né influenza. Quest'anno non sono ancora riuscita a farlo come tanti altri anziani, se ci definite persone a rischio potevate prevedere per tempo! O adesso ci verrete a dire che è meglio che ci vacciniamo con il vaccino anti covid 19, sempre perchè siamo persone a rischio. Se poi vi definiamo Asserviti alle multinazionali vi offendete e dite che non è così, e mi fermo qui per educazione. Cordiali saluti a lei direttore, non all'assessore Riccardi.

Nadia Leonati

Assembramenti/1

La gente

negli ostelli

Perché si parla tanto di rispetto dei decreti da parte di noi cittadini che dobbiamo stare in casa non più di 6 e poi c'è un ostello a Mestre vicino alla stazione ferroviaria dove stanno nella stessa camera 5/6 persone che neanche si conoscono? C'è qualcuno che va a controllare oppure si è capaci solo a fermare qualche persone che esce di casa solo per bisogno urgente e lo tengono fermo per mezz'ora?

Domenico Rossi

Assembramenti/2

Il Natale

con i miei

Sono una mamma, nonna, bisnonna di 79 anni; da piccola passavo il Natale con le nonne e i parenti, da quando mi sono sposata con i figli e poi con i nipoti ed era il giorno per me più bello dell'anno, fino all'anno scorso. Quest'anno il governo che ritengo composto di persone senza sentimenti e con mania di onnipotenza ci vogliono privare di questo con l'avallo di chi non si è opposto a questo sopruso che non tutela le persone anziane che credono in questo giorno così particolare; in nome di una paura che in questi mesi hanno cercato in tutti i modi di istillare in noi, togliendoci la libertà in nome del covid ma dandoci la morte dal nome di depressione. Io ho accettato tutte le regole che da febbraio ci hanno imposto, ma questa mi è impossibile digerirla. È il mio cuore e il mio cervello che non la vuole accettare e anche se mi sento come, Don Chisciotte contro i mulini a vento, vorrei fare qualche cosa per salvare il Natale perché chiudere i confini comunali è una vera vergogna. Perciò voglio chiedere all'avv. Conte che cosa cambia per il contagio covid se mi riunisco con figli e nipoti il 24 dicembre o qualsiasi altro giorno, per me cambia moltissimo. Ho deciso che se verrà attuato questo decreto potrei non andare più a votare, almeno così non dovrò pentirmi di avere dato il mio voto a qualcuno senza cuore.

Giuliana Brussato

Villorba (Tv)

Distanze

Chi si fa

la propria legge

Ho appena letto il rapporto del CENSIS II Covid ci rende più cattivi (a pag 3 del 05/12/20), speravo non succedesse ma l'avevo già scritto molti mesi fa in un'altra lettera, quando eravamo convinti che ne saremo usciti migliorati. Purtroppo la conferma ulteriore l'ho avuta ieri, ero in agenzia pratiche automobilistiche e per compilare il modulo ho dovuto abbassarmi la mascherina perché gli occhiali mi si appannavano (ci sono vari metodi per evitarlo, ma in certe condizioni non mi funziona). Ero da solo, dietro al classico pannello in polimero (Plexiglass) e a più di un metro di distanza dell'impiegata, consegno il tutto e gentilmente mi dice che nell'attesa posso sedermi, per cui mi accomodo nel lontano angolo dedicato, inutile specificare a quale distanza, dimenticandomi di rialzare la mascherina. A questo punto entra un altro cliente, mi guarda e con molta arroganza mi dice di alzare la mascherina minacciandomi di chiamare i Carabinieri perché lui è un dottore e ne vede tutti i giorni casi disperati mi sono sentito un verme! Poi non ancora soddisfatto perché gli ho fatto notare che eravamo a distanze più del doppio rispetto a quelle stabilite dal distanziamento sociale (a proposito complimenti all'agenzia), mi parla di concentrazione dell'aria... non legge i giornali!?. Vorrei chiedere a questo bravo dottore (umanamente ho qualche dubbio) quando va al ristorante, dove viene applicato assolutamente il distanziamento sociale, mangia con la mascherina indossata per non saturare l'aria?. Chiedo ancora scusa se non sono perfetto....ma la legge non ammette ignoranza, il problema è che c'è sempre chi si fa la propria legge per far valere la sua immagine. Tristemente cordiali saluti.

Emanele Meneghetti

Dipendenti pubblici/1

Vedremo quando

lo Stato non pagherà

Ho appena finito di leggere la lettera sulla questione dello sciopero dei dipendenti pubblici. Premesso che anche il Sig. Muraro possa avere tutte le ragioni a suo favore, a cui Lei Direttore ha risposto egregiamente, mi permetto di ricordare al Sig. Muraro che i privati lavoratori ed i loro datori di lavoro non hanno alternative o lavorano o soccombono Covid o non Covid devono affrontare quotidianamente a loro rischio e pericolo la pandemia esistente. Detto questo non credo di poter aggiungere altre considerazioni, chi ha orecchie per intendere intenda chi non vuole intendere continui pure nella sua idea, quando lo stato non avrà più denari per pagare gli stipendi vedremo come finirà.

Luciano Coletto

Dipendenti pubblici/2

I privilegi

ci sono

Volevo congratularmi per la sua risposta a riguardo dello sciopero del 9-12-2020 della PA, data al sig. Muraro Andrea di sabato 5. Il Signore, dovrebbe vergognarsi nell'affermare che non esistono privilegi della PA e non solo questo frangente.

Luigi Menin

L'albero a San Marco /1

Critiche

infondate

In tempi tristi come i presenti, fa piacere leggere qualche cosa di divertente. Non mi riferisco all'ultra moderno albero natalizio del maestro Fabrizio Plessi ma all'articolo firmato Enrico Bressanone e Giovanna Zabotti. Da dove vengono questi critici?!? La piazza San Marco, il salotto più bello del mondo, non c'entra per niente con l'ubicazione dell'albero che si trova, correttamente, fra le due colonne in piazzetta al molo, una con il Leone di San Marco (non San Marco) e l'altra con San Teodoro non il Todaro che è una rinomata gelateria/caffè. Una piantina de Venexia costa pochi schei e risparmia brute figure.

Alfredo Umberto Ghezzi

Venezia

L'albero a San Marco/2

La rappresentazione

di questo mondo

In questo nostro mondo oggi trasformato in spazio silenzioso, distante, asettico, pauroso, buio, solitario, vuoto e colmo di incognite, un albero così lo rappresenta a pieno. Ci saremmo riscaldati difronte a un albero vero. Fatto di aghi profumati, rotondo come la terra che lo ha generato. Alto e maestoso accanto al campanile simbolo di questa città di storia. Illuminato da tante luci di speranza. Addobbato come nei ricordi delle nostre infanzie. Perché questo Natale che ci tiene forzatamente distanti, che ci spaventa, che ci toglie anche un semplice abbraccio, potesse idealmente raccoglierci intorno all'albero di quel Babbo Natale che tutti abbiamo sempre aspettato. Come si fa a fotografare con gli occhi dell'immaginazione un Babbo Natale accanto a un freddo e tetro albero digitale? Abbiamo perso i sensi. Il senso. Le sensazioni. La sensibilità. La sanità mentale. La storia. Ma sopra ogni cosa abbiamo perso la semplicità che è fatta di piccole cose colme di amore, ripetute nel tempo, sempre uguali, ma tali da lasciare in noi ricordi indelebili. Buon natale a tutti.

Carmela Cipriani

Non ho l'età

Over 70 come gli

over 60 di una volta

Mi permetto di esprimere una mia riflessione in merito alla lettera del sig. Carraretto Roberto. Posso constatare che gli attuali over 70 di cui io faccio parte, se fisicamente ed intellettualmente sani possono ben essere paragonati per efficienza agli over 60 di una volta e sono ancora abili per affrontare le vicissitudini della vita. Devo inoltre sottolineare,assolutamente non per vanto, che esercito come molti altri over 70 anche il volontariato, purtroppo attività sospesa per l'attuale pandemia, all'ospedale all'Angelo di Mestre.

Paolo Bagagiolo

Mestre

