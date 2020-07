Indignato

Fontana e quei soldi

all'estero

Continuo a meravigliarmi (dovrei smettere) che in Italia non ci si indigni più. Nella vicenda di Fontana si fa tanto chiasso sulla vicenda dei 250.000 euro donati dal governatore al cognato: ma come al solito si guarda il dito e non si guarda la luna. Il motivo della mia indignazione è questo: è possibile che rivesta una carica politica, peraltro di rilievo, un signore che aveva all'estero più di 5 milioni (evasione fiscale?). Il fatto che abbia poi colto l'occasione di sanare la cosa (con un costo peraltro irrisorio) sfruttando una legge molto accondiscendente lo ha messo al riparo dal punto di vista legale, ma non certo dal punto di vista politico. Possibile che a nessuno venga il sacrosanto dubbio che non sia degno di governare?

Luciano Lanza

Magistratura

Il dovere di essere

(e sembrare) imparziali

In questi tempi, oltre ai problemi legati alla pandemia, si parla tanto dello scandalo verificatosi in seno alla magistratura. È un argomento che fa scoraggiare tutti, specialmente il popolo, che si aspetta sempre un'imparzialità di giudizio da parte della legge e dei suoi rappresentanti.

Ma il corpo della magistratura non sapeva cosa succedeva? Non sapeva e non si vergogna di avere serpi in seno? A mio parere i magistrati, pur rispettando le loro idee politiche, che non dovrebbero essere manifeste, non dovrebbero assolutamente entrare in politica, in quanto si potrebbe dubitare dell'imparzialità delle sentenze da loro emanate. E quelli che sono entrati in politica certamente non dovrebbero rientrare nella magistratura per non dare adito a dubbi sulle loro sentenze future.

Giulio Menegazzi

Mestre

Pandemia

I sindaci non siano

complici dei contagi

C'era il dubbio che la pandemia possa ritornare. Ora il dubbio è purtroppo certezza. Gli sbarchi di migranti sono aumentati. Gente che viene accolta in centri inadeguati e già strapieni. Così scappano in giro per l'Italia spargendo il virus ovunque se malati. Poi assistiamo a dei giovani idioti che si credono intoccabili e danno vita a movide senza alcun accorgimento contro il virus. Gli interventi degli organi preposti sono rarissimi. Si assiste a movide in atto con alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine che guardano senza fare nulla. E quindi il virus sta ritornando. Peccato, dopo tanti sacrifici ne stavamo venendo fuori. Ora gli amministratori, soprattutto quelli locali, devono darsi una mossa. Se non sono capaci se ne vadano via, altrimenti quanti sindaci sono complici della nuova pandemia che bussa alla nostra porta di casa?

Luigi Barbieri

Berlusconi-Pascale

Una scandalosa

buonuscita

Parlare della buonuscita alla Pascale - 20 milioni e un milione l'anno - è semplicemente scandaloso. Ma questi signori non hanno alcun rispetto verso chi fa sacrifici, rinunce, mantiene famiglie e piange. Alla televisione ci sono tantissimi appelli: La Lega del filo d'oro, Telethon e altro per la donazione di 9 o 10 euro al mese per sostenere queste associazioni. Non ho mai sentito o letto che Berlusconi e compagna o altri miliardari come loro facciano beneficenza, forse si vergognano? Non lo vogliono far sapere? Anziché vivere nell'estremo lusso facciano donazioni almeno per piccoli importi e lo dicano.

Giuseppina Virgilio

Vittime del virus

Quanti anni

e quali malattie

Tutti i giorni giornali, radio e televisioni pubblicano solo il numero dei morti per Coronavirus. Non mi accontento. Desidererei sapere anche l'età e se queste persone avevano altre patologie. Per una corretta informazione penso sia una legittima richiesta.

Augusto Pozzobon

Pretesti

Chiacchiere

e mezzaluna

Vengono a masse sempre piu grandi in questo Occidente che crea lavoro, cultura, progresso tecnologico e spirituale. Crea modelli di vita che piacciono a tutti. Recentemente si é liberato di ideologie folli solo col confronto. Diamo esagerati esempi di tolleranza e chi ci invidia e non sa imitarci ne gode senza riconoscerne prezzo ed origine. Piangono la loro inciviltà e ci accusano di sfruttarla ma vengono nel nostro mondo a delinquere e ad uccidere la stessa fonte di benessere a cui aspirano senza collaborare. Dalla fine di Bisanzio non hanno più avuto modelli ed aggrediscono l'Occidente senza altro esito che attentare all'evoluzione umana. Accampano risibili pretesti di difesa restando nel medioevo senza saperlo cancellare. Accusano di sfruttamento chi gli ha portato da Bisanzio in poi, ogni miglioramento della vita ed ogni progresso che usano per colpire quelli che chiamano i loro nemici come a vendicarsi della propria arretratezza. Se ai tempi di Ferdinando e Isabella ci fosse stata la democrazia che ne sarebbe stato dell'Occidente e di tutto ciò che ha creato? Allora si è salvato col pragmatismo e la determinazione ma oggi questo non avviene più, per le ideologie che ci ubriacano mentre ci aggredisce una fede che impone di sommergerci ed annientare tutto ciò che abbiamo.

Radames Baldini

Emergenza Covid

Terrorismo

psicologico

Passatemi l'espressione ma, per dirla col professor Zangrillo, anch'io mi sono rotto con questo terrorismo psicologico che si sta continuando a diffondere sul virus. Ad esempio: che senso ha parlare di aumento dei positivi, enfatizzandone il numero, quando è ovvio che più test si fanno più positivi si trovano? Sarebbe più interessante conoscere, piuttosto, quanti tamponi vengono fatti giorno per giorno e quale è la percentuale di positivi sul totale (scopriremo che ormai è dello zero virgola) ammesso e non concesso che essere positivi voglia dire qualcosa. Inoltre non capisco, ma è sicuramente un mio limite, perché ogni giorno si dà conto del lugubre bollettino dei decessi senza precisare quante persone stanno morendo quest'anno rispetto alle persone che muoiono tutti gli anni nel mese di luglio e senza mettere in relazione questi dati con la popolazione di ogni stato: verbi gratia è di palmare evidenza che negli Usa di quel cattivone di Trump ci siano molti più casi che in Italia, posto che gli States hanno una popolazione che è il quintuplo di quella italiana!

Alessandro Spanu

