Indecisionismo

Privatizzazioni

e Ponte Morandi

Il tragico evento della caduta del Ponte Morandi, con le 43 vittime e le centinaia di persone che hanno dovuto abbandonare una dimora abitata da decenni, è una vicenda che ha risvolti umani, giudiziari e politici. Su quelli umani, credo che tutti abbiamo indistintamente rivolto il nostro personale pensiero di solidale comprensione, di emotiva partecipazione, di doloroso cordoglio. Sul risvolto giudiziario, non è il caso di esprimersi essendovi deputata la pur lenta, ancorché inesorabile giustizia italiana. È tuttavia sul piano politico che anche un cittadino qualsiasi ha il diritto di esprimersi, dato che questo è il terreno in cui chi guida i processi e le scelte del Paese è sottoposto ad un periodico giudizio, emesso da quell'ineludibile tribunale popolare, che è quello del voto. E su questo piano abbiamo ben due giudizi da emettere. Il primo giudizio è quello sul governo in carica, impegnato, in questa come in tante altre questioni, a dondolarsi fra una scelta e l'altra, a volte vittima di un cronico indecisionismo, a volte carico di rancorosa sete di vendetta, che sa più di piaggeria verso le vittime, che di razionale approccio al problema. Ma la seconda considerazione, che comporta un giudizio politico e, se ci si permette, anche morale, purtroppo divenuto ormai un giudizio solo storico, è nei confronti di coloro che hanno messo in atto quella selvaggia corsa alle privatizzazioni degli scorsi decenni, portando sul terreno privato asset che per loro natura sarebbero dovuti - e dovrebbero anche ora essere - riservati allo Stato. Avere concesso alla gestione privata le autostrade; aver venduto addirittura le linee telefoniche, anziché noleggiarne il transito degli operatori privati; aver ceduto prestigiose banche di interesse nazionale, in nome di una presunta superiorità del privato: tutto ciò ha generato delle storture di cui oggi paghiamo, noi cittadini, le pesanti conseguenze. L'aver demolito l'immagine della politica a beneficio delle privatizzazioni ha impedito che si introducessero criteri privatistici nella gestione, ma avendo sempre come proprietaria la collettività. Si sono così generate forme di carattere monopolistico di cui il crollo del Ponte Morandi rappresenta una delle più scontate conseguenze. È vero che è compito della politica ricostruirsi l'immagine di soggetto credibile ed in grado di assumersi le responsabilità di guidare le più strategiche attività di servizio di cui il Paese abbisogna; è vero che spetta anche agli elettori saper scegliere chi, una volta al potere, possa rispondere a queste fondamentali implicazioni, che sono quelle di una moderna democrazia che a sua volta trovi la giusta via mediana fra ciò che è di interesse pubblico e ciò che deve sacrosantamente assecondare l'iniziativa privata. Ma mi pare anche vero che dalla desolante privatizzazione italiana, paragonabile a quella fatta dall'allora cadente Unione Sovietica o, per citare un altro esempio, dall'ex satellite Ungheria, bisognerebbe con gradualità recedere, ricostruendo un equilibrato rapporto fra pubblico e privato, a totale vantaggio della comunità tutta.

Giorgio Bido

Servizi

Le Poste

a Limena

In riferimento alla lettera L'odissea alla Posta di Limena Poste Italiane desidera ricordare che attualmente in provincia di Padova sono operativi tutti i 167 Uffici Postali presenti. L'Azienda precisa che, nonostante l'Ufficio Postale di Limena sia situato all'interno di un edificio storico nel quale non è possibile effettuare modifiche strutturali, è stata installata all'interno una segnaletica orizzontale per indicare come comportarsi durante l'accesso e il transito nei locali, supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento interpersonale. Poste Italiane ricorda che per quanto riguarda la prenotazione del turno (che può essere effettuata tramite il sito di Poste Italiane oppure attraverso l'App Ufficio Postale) è sufficiente scegliere sulla mappa l'Ufficio Postale e prenotare il turno, scegliendo l'orario più comodo. Il sistema di prenotazione invierà un ticket virtuale visualizzabile sullo smartphone oppure stampabile da computer. Una notifica avviserà 15 minuti prima del turno e, in ogni caso, il numero apparirà sullo schermo presente in Ufficio Postale. L'Azienda infine coglie l'occasione per ribadire l'importanza della collaborazione da parte dei cittadini al fine di poter continuare a garantire un servizio in linea con i consueti standard di qualità.

Poste Italiane

Media Relations

Bilanci

Perché dovrebbero

darci credito

Ho letto attentamente l'articolo di fondo del nostro Balduzzi. Concordo con quanto riportato ma sembra che venga poco evidenziato lo sperpero di denaro pubblico che da sempre viene fatto dai nostri governi. Tutti i paesi UE, chi più chi meno, sono in deficit ma un deficit come quello nostro è difficilmente eguagliabile. Ogni manovra deve accontentare una pletora di questuanti senza che da parte loro ci sia un ristorno per le casse dello stato. È un rivolo inesauribile che ad un certo punto diventa un fiume. Ora mi chiedo come paesi, ritengo più seri del nostro sul piano del debito pubblico, e, bisogna sempre e con maggior sforzo ricordarlo ai cittadini di questa sgarrupata nazione che il debito grava sulle loro spalle, possano dare a noi credito.

Dario Verdelli

Licenziamenti

Dilettantismo

ideologico

Circola voce che il divieto di licenziamento in scadenza il 17 Agosto pv sarà prorogato. È impressionante come questo Governo si comporti in maniera irresponsabilmente autoritaria fregandosene del Diritto e della realtà. Ci sono micro aziende che escono dal lockdown devastate, i cui dipendenti, spesso 1-2 o al massimo 3, hanno percepito in ritardo, o molti non hanno ancora percepito , la Cig, che si è dimostrata una pura elemosina, più o meno il 50% dello stipendio. Molte micro aziende si trovano ora in bilico tra il chiudere e il provare a continuare, ma per farlo hanno bisogno di fare riassetti organizzativi al ribasso che prevedono ahimè anche qualche licenziamento. Non si tratta di voler risparmiare sulla manodopera per massimizzare i profitti, bensì di provare a sopravvivere. Mi chiedo perciò come sia possibile che si vogliano condannare quelle aziende a mantenere gli organici sapendo che quasi tutte dovranno per forza avvalersi della cassa integrazione, e i dipendenti a rimanere in posti dove non lavoreranno e non avranno futuro, e dove percepiranno stipendi da fame pura. Queste aziende cosa faranno? Avranno persone in esubero che dovranno gestire in qualche modo, con malcontenti e improduttività, non ne avranno nessun beneficio, come non ne avrà il dipendente: ha senso questo modo ideologico di affrontare questo problema? Come si può pensare di obbligare l'imprenditore a mantenere una rapporto se non c'è lavoro a causa delle restrizioni che gli sono state imposte e che hanno distrutto la sua attività? È colpa dell'imprenditore il Virus? È colpa dell'imprenditore il lockdown? È colpa dell'imprenditore se non c'è ripresa o se è minima? Le tasse, gli adempimenti, i costi fissi però non si fermano, e questo significa depauperare lentamente (nemmeno tanto lentamente) le risorse di molte imprese che potrebbero invece essere convogliate in uno sforzo di sopravvivenza invece che venire sprecate in assistenzialismo per conto dello Stato. Non sarebbe meglio a quel punto liberare tutte queste persone, dipendenti ed imprenditori, utilizzando per esempio la N.a.s.p.i., strumento molto più valido e duraturo della CIG? Il dilettantismo ideologico di chi ci governa arreca più danni del Virus stesso.

Claudio Scandola

