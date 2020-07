Incontri in diretta

Una sinistra

antidemocratica

Ho vissuto da semplice cittadino gli ultimi 30 anni di Governi del nostro Paese e con questo oggi in carica vedo toccato il fondo per tutto quello che ci si poteva aspettare da una Sinistra Democratica, mi perdoni il termine Democratica, che si sta dimostrando la più antidemocratica di sempre e non causa Covid come si vuol far credere per certe scelte autoritarie prese. Questa lettera aperta al Presidente del Consiglio Conte che la settimana prossima incontrerà le opposizioni dopo tanti rimpalli e scambio di frecciate al veleno, causa aver esautorato il Parlamento dal confronto in troppe decisioni importanti prese senza discussione. Stavolta incontrerà le forze di opposizione per un dialogo costruttivo. Per questo incontro Giorgia Meloni ha proposto la diretta streaming, in modo che i cittadini possano vedere e sentire senza filtri cosa si dicono. Ho visto questa richiesta snobbata con sorrisetto da Conte, questo aggiunge ulteriore arroganza alla Sua figura Istituzionale, ha forse la coda di paglia nel confrontarsi faccia a faccia e non servirsi sempre dei suoi proclami in solitaria...senza contraddittorio? Tra la gente oltre al primario bisogno di soldi per campare (la pancia non si riempie con le belle parole) si percepisce una libertà condizionata e la Democrazia stracciata. Sarà un audience altissimo segno di partecipazione democratica attiva di cui se ne sente il bisogno.

Giuseppe Ave

Torre di Mosto (Ve)

Senza regole

In vaporetto

tutti ammassati

Sono una cittadina nata e vissuta per molti anni a Venezia ma che ora vive in una cittadina della terraferma. Le scrivo chiedendole di lanciare un appello attraverso le pagine del suo giornale perchè anche in centro storico a Venezia, e soprattutto sui vaporetti, vengano rispettate le regole del distanziamento sociale. Non so di chi sia la responsabilità fatto sta che a vedere i vaporetti stracarichi sembra che del coronavirus non ci si ricordi più. O forse si pensa che viste le particolarità di Venezia anche il virus si comporti in modo diverso? Perchè i vaporetti vengono considerati in modo diverso dagli autobus e dai treni delle altre città? E' colpa dell'Actv che non sa o non vuole far rispettare le regole o anche dei cittadini e dei turisti a cui manca il senso di responsabilità e di rispetto per la salute altrui? Quel che è certo è che non si da un segnale di città sicura e io ho sempre meno voglia di andare a trovare parenti e amici in centro storico che sento sempre più diverso e ostile.

dott.ssa Annalisa Lionello

Immobili

Affitti e logiche

veterocomuniste

Leggo l'articolo relativo alla difficile situazione di una famiglia a seguito di un sfratto per morosità e mi ha dato da pensare il tono colpevolizzante usato dall'autore nei confronti dei proprietari dell'appartamento che chiedono il pagamento degli affitti. Penso siamo tutto d'accordo che in una società civile tutti abbiano diritto ad un lavoro che consenta di pagare cibo, vestiti e un tetto sopra la testa. Mi chiedo però perché, se si prova ad uscire da un negozio senza aver pagato viene chiamata la polizia e si viene arrestati se non si paga subito il conto mentre se non si paga l'affitto dovrebbe essere il proprietario dell'appartamento a fare beneficenza obbligatoria in quanto benestante. È verità che chi si trova in difficoltà dovendo pagare per forza cibo e vestiti altrimenti non uscirebbe dal negozio finisce per non pagare l'affitto (per non parlare di tutti quelli che risparmiano sulle polizza rc auto semplicemente non facendole) Ma perché devono essere solo i proprietari degli immobili a doversi accollare un onere sociale di sussidio che invece dovrebbe essere obbligo del Comune? Avete provato ad usare un cellulare senza la ricarica o senza aver pagato l'abbonamento? Non funziona. Oppure ordinato qualcosa su internet? Qualcuno chiama benestanti (con il tono malevolo dell'articolo) e chiede pietà alle compagnie telefoniche e a tutti quelli che vendono prodotti e servizi per i quali prima si paga e poi si ha? Basta con queste logiche veterocomuniste.

Vi chiedo cortesemente di non pubblicare il mio nome.

Eleonora Zerbo

Mestre (Ve)

Ipotesi di reato

Ma abbiamo

regalato soldi?

Ascoltando le parole del Presidente del Consiglio dallo stesso pronunciate sul tema autostrade in occasione di suo intervento a margine del test sul Mose a Venezia mi sorge un dubbio. Quando dice che non possiamo (chi?) regalare più soldi a nessuno men che meno ai privati, intende dire o meglio affermare pubblicamente che nel passato e nel presente (da funzionari o istituzioni pubbliche) sono stati regalati soldi e si stanno regalando soldi pubblici? Mi pare che non si possa che interpretare così. Si può forse pensare alla fattispecie del danno erariale? Ma allora il Presidente sta pubblicamente affermando (e non è un cittadino qualunque) che è in corso e da tempo la commissione di un reato? Se così fosse dovrebbe immediatamente iniziare peromeno un'indagine? Naturalmente mi rendo conto che in realtà siamo di fronte, molto più semplicemente, ad un utilizzo poco istituzionale e del ruolo ricoperto.

Mauro Raccamari

Treviso

Disservizi

L'odissea alla

Posta di Limena

Sono una utente non assidua, per fortuna, di Poste Italiane di Limena, in provincia di Padova. A parte il poco personale presente che comunque si destreggia bene ed è sempre cordiale, la struttura presenta delle criticità. Non ha entrata e uscita separate, il preingresso dotato di relativa macchina bancomat e cassette postali è un luogo in cui il distanziamento non è possibile, è un corridoietto in cui sostano gli astanti, gli operatori al bancomat e coloro che escono che se tra loro si conoscono, non possono certo evitarsi il saluto di cortesia. Allora si sosta all'esterno sopra un marciapiedi sotto il sole e siccome il luogo è storico - la barchessa di Limena - la strada è bianca quindi polverosa ed in cui gli autoveicoli da e per il confinante Comune sono frequentissimi: dopo la sosta in Posta Limena, il bagno per ripulirsi. Leggo la storiella delle prenotazioni, è una comica kafkiana: come fai a far sapere ad altri arrivati in attesa chi è il prenotato e chi no? Poi il massimo: perchè dovrei circumnavigare il circondario di Limena in ricerca di un ufficio postale più libero? La riflessione triste è che quando si parla di Aziende in regime di Stato o di parastato il buon senso è come una frittura: perchè lavorare tre giorni la settimana? Lo stipendio è per tre giorni lavorativi oppure intero? Perchè diversi dirigenti non lasciano le pantofole sotto la scrivania e con le proprie scarpette non prestano servizio in qualcuno dei 167 uffici di Poste Italiane della provincia? Avrei una proposta per quello di Limena: perchè non predisporre all'esterno delle careghe con ombrela? La doccia di spolvero dopo, ce la mettiamo noi utenti.

Paola Vettore

