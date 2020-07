INCIVILTÁ

Mascherine

gettate a terra

Purtroppo, l'irresponsabilità, la stupidità e l'inciviltà, dall'inizio della fase due Covid 19, sono ben visibili sulle strade delle nostre città.

Alcuni squallidi personaggi, vigliaccamente, indifferentemente, gettano a terra le loro mascherine, precedentemente utilizzate. Un gesto condannabile e perseguibile anche legalmente, dal momento che quelle mascherine, oltre ad inquinare l'ambiente, sono delle potenziali trasmettitrici del virus Covid 19.

Per scongiurare altri contagi, che fare? La domanda può trovare efficace risposta, nella capillare raccolta di queste mascherine, programmando e realizzando progetti di lavori socialmente utili, concordati tra Cgil Cisl Uil, associazioni imprenditoriali, Enti Locali, Terzo Settore e Regione Veneto, impegnando, con le dovute accortezze di prevenzione sanitaria, i beneficiari di ammortizzatori sociali (reddito di cittadinanza; reddito di emergenza; ecc).

Questa raccolta di sanificazione ambientale, rientra tra le attività del welfare generativo.

Franco Piacentini

PRECISAZIONE

Pubblicità ecologica

sui marciapiedi

In riferimento all'articolo Stop alla pubblicità sui marciapiedi pubblicato lo scorso primo luglio, desideriamo ribattere che il servizio pubblicitario in oggetto è autorizzato sul Comune di Padova ormai dal 2014 e, prima del vostro articolo, non ci era pervenuta alcuna segnalazione di lamentela.

Del resto, il Comune di Padova è stato uno dei primi ad apprezzare l'innovatività del mezzo e la sua sostenibilità ambientale (usiamo solo vernici ecologiche e non produciamo tonnellate di carta destinate al macero come succede per le tradizionali affissioni) tanto da modificare apposta il proprio Regolamento Pubblicitario. Come dovrebbe essere stato spiegato alla cittadinanza padovana, i nostri messaggi scompaiono dopo 15 giorni, grazie all'intervento dei nostri operai che, oltre a installarli, tornano a cancellarli (semplicemente con un getto di acqua calda) una volta scaduti, appunto, i diritti di esposizione. Garantendo che ogni pavimentazione interessata non venga minimamente modificata, anche a livello di grip.

Inoltre, come predisposto dal Regolamento Pubblicitario padovano, le installazioni non possono avvenire su pavimentazioni di pregio o in aree tutelate, e devono essere realizzate con materiali facilmente rimuovibili; nel nostro caso, con una vernice a base di gesso, siero di latte e cellulosa più pigmenti naturali per le varie colorazioni. Non a caso, l'esempio di Padova è stata seguito da molte altre amministrazioni che, dal 2014, hanno appunto dato il via libera alla nostra tecnica. Lavoriamo anche su grandi città come Milano, Napoli, Torino, Catania, Rimini e su alcuni municipi di Roma. Spesso le stesse amministrazioni comunali si sono servite dei nostri GreenGraffiti per promuovere servizi, progetti, eventi locali e campagne di sensibilizzazione, come potete verificare su www.greengraffiti.com, il sito web dedicato completamente alla nostra tecnica. E numerosi sono ormai gli approfondimenti giornalistici dedicati alla nostra tecnica, perchè considerata particolarmente innovativa.

Gaetano Farina

Sales Manager

Jungle

