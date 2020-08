Incidenti stradali

Se non ti fermi

condanna a 30 anni

Rischia fino a 7 anni di carcere il pirata della strada fortunatamente individuato, che ha ucciso una ragazzina 15enne di Arzignano: poi se gli va male ne farà sì o no 3. Può capitare a chiunque di provocare un incidente simile, per distrazione, per un colpo di sonno, stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti e 7 anni, ospiti delle patrie galere sono più che auspicabili; ma se non ti fermi a prestare soccorso, come nel caso sopraccitato, uccidi due volte ed allora gli anni di galera devono essere 30 se non di più.

Gerardo

Sistema sanitario

Ora curiamoci

al Sud

Ogni anno circa 800mila italiani migrano verso nord per curarsi in modo migliore e più avanzato: 100mila solo verso la Lombardia, 270 persone al giorno. Immagino che dopo le campagne di stampa contro il sistema sanitario lombardo e contro il modo con il quale ha affrontato il coronavirus, la migrazione sanitaria cesserà e i varesini o i bellunesi andranno a curarsi al Sud, liberando posti letto e vuotando le liste d'attesa. Cinicamente, anche le disgrazie hanno i loro lati positivi.

Luca Alfonsi

Cortina (Bl)

Il premier

Nessuna differenza

tra Regioni

Giuseppe Conte nell'intervista a un quotidiano è intervenuto sulle elezioni regionali a poche ore dalla chiusura delle liste, sollecitando il Pd e il M5S a mettersi d'accordo per una alleanza nelle Marche e in Puglia perché «le forze di maggioranza» ha detto Conte «dovrebbero avere tutto l'interesse a competere al meglio per essere protagoniste» anche nella partita sulla gestione dei soldi che arriveranno dall'Europa alle regioni. Di tutta fretta arriva la risposta della pugliese Antonella Laricchia: «Non chiedetemi di piegare la testa, trovate il coraggio di tagliarla», e del marchigiano Gianni Mercorelli: «Comprendo Conte perfettamente, ma evidentemente non è al corrente di quello che succede sui territori». Ma il premier dopo essere entrato a gamba tesa, la ritira subito impaurito: «Sono elezioni regionali, non politiche. Ne abbiamo già affrontate in passato. Non si tratta di dare un voto al governo». Gli appelli all'unità sono arrivati anche da Nicola Zingaretti, preoccupato che una separazione delle forze di centrosinistra possa favorire la destra, mettendo ancora più a rischio la tenuta del governo. Tuttavia nella lunga intervista il primo ministro aggiunge: «Le Regioni saranno coinvolte in questi progetti e diventeranno anche dei centri di spesa. Ovviamente il governo non farà distinzioni di colore politico nei confronti dei governi regionali». E noi aggiungiamo: ci mancherebbe pure che facessi distinzione politica, mica sono soldi tuoi! A nessun uomo delle istituzioni sarebbe mai venuto in mente un'osservazione così.

Antonio Cascone

Padova

Elezioni

Tanti nomi

e nessun programma

Ora tanti nomi in lizza per essere eletti, tutti vogliono il posto fisso, ma gli elettori desiderano leggere i programmi prima di dare il voto. Il dott. Draghi è stato esauriente nel suo intervento a Rimini, almeno subito, ma poi sono sorti i distinguo dai vari politici scalda-poltrone. Questo sta succedendo in tutta Italia. Quando faranno i programmi per avere i prestiti dall'Europa, e tutto il resto, perchè gli italiani tutti abbiano un lavoro dignitoso?

Ignazio Zoia

Scorzè (Ve)

Politici

Esempi sbagliati

per i giovani

Sempre più spesso la stampa dà notizie di atti vandalici e violenti con protagonisti giovani ragazzi. Di preferenza si punta il dito contro genitori, che per vari motivi, non sanno educare i figli o non sono sufficientemente presenti. Personalmente vedo anche una lettura diversa. Il mondo politico, sempre più presente nei social e sulla stampa, non dà sicuramente un bell'esempio. Personaggi pronti ad arraffare soldi appena se ne presenta l'occasione. Politici che pur di mantenere i privilegi rinnegano il credo e gli impegni presi. Falsità, opportunismo, calunnie. Tutto allo scopo di detenere il potere a tutti i costi. Quanto può l'educazione ricevuta influire in un giovane non ancora maturo? Niente! I genitori diventano personaggi anacronistici che non stanno al passo con i tempi. Il mondo è dei furbi! O per meglio dire dei disonesti. La legalità non è detto che esista, e generalmente non si viene puniti. Buonismo e menefreghismo fanno il resto. Grave che le piccole realtà comunali, spesso, scimiottino i poteri di governo, con il risultato che, di fatto ci troviamo con una gioventù sana, cresciuta da genitori per bene e grandi lavoratori che però prende esempio da personaggi ammaliati dal potere. Personaggi che vogliono a tutti i costi essere rieletti. Il mondo politico, continua a farsi gli interessi propri. Non di certo quelli del Paese, o delle comunità. Non presta attenzione al fatto che sta diseducando una generazione, instillando falsi valori. Che sta creando un danno enorme all'integrità morale della nostra gioventù. Altro che colpa della famiglia. Vergognatevi!!!

Rossella Zanella

Cavallino-Treporti (Ve)

Covid/1

Marzo e agosto

due film diversi

Assolutamente non intendo negare la presenza del Covid, anzi invito tutti ad osservare le linee guida comportamentali suggerite dalle autorità sanitarie (uso delle mascherine, lavaggio delle mani e dove possibile il distanziamento tra le persone). Detto questo illustro due fotografie dell'emergenza Covid. Domenica 8 marzo il governo, preso dal panico, chiude l'Italia. I contagiati erano 7.375, dopo 4 settimane di tutti a casa, diventano 128.948, la sanità va in crisi con 33.004 ricoveri con i decessi che arrivarono a 969 in un giorno (27 marzo). Dal 5 aprile iniziò la costante diminuzione dei ricoveri. I cosiddetti positivi attuali aumenteranno fino al 19 aprile, poi inizierà il loro calo che si interrompe il 19 luglio. Aiuto, ritorna il virus, si salvi chi può, panico generale, bisogna ripristinare divieti, chiudere le attività ed altro ancora. Ma quale era la situazione al 19 luglio? 12.440 ancora positivi (contagi totali 244.434) e 793 ricoveri. Quale è il punto dopo 4 settimane? 14.733 positivi (253.914 contagi) e 843 ricoveri. Ospedali quasi vuoti ed i decessi si contano nelle dita delle mani. Vi sembrano confrontabili i due momenti? Per il governo sono identici. Perché non si considera questo il convivere ipotizzato, quando dicevano che il vaccino era ancora lontano? Chi glielo spiega al governo che stanno deliberatamente distruggendo l'Italia senza alcuna vera motivazione sanitaria? Basta osservare i dati per notare che la situazione di marzo è totalmente differente di quella di agosto. Sono due film completamente diversi commentati nella stessa maniera. Perché?

Arch. Claudio Gera

Covid/2

Riapriamo le scuole

a gennaio

Come era prevedibile i contagi sono in fortissimo aumento. Chi rientra dalla vacanze all'estero ha contratto il virus. La colpa di tutto ciò è dei nostri governanti, incapaci di prendere le giuste e sacrosante decisioni. La Croazia che tanto si diceva tranquilla e manifestava pubblicamente ai tedeschi di recarsi in vacanza è quella che vanta i casi maggiori. Sarebbe opportuno rinviare a gennaio 2021 l'apertura delle scuole. E se tutto andrà meglio, dal 2 di gennaio in modo continuato senza più vacanze di carnevale e di Pasqua. Così si darà modo agli insegnanti di portare a termine il programma di studio.

Emma Dal Negro

Treviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA