CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Incidenti stradaliLa colpaè dei cellulariNon ho tenuto conto con grande cura degli ultimi incidenti, ma mi sembra che aumentino di molto tamponamenti e schiacciamenti, anche tra auto e furgoncini. Distrazione, dicono: in realtà, secondo me, sono telefonini e sms la causa di molti incidenti. Mi pare che qualche procura cominci a sequestrare i telefoni in caso di incidenti. Molto giusto, ma con i tempi della giustizia... Anche nel caso ultimo di Bologna, forse malore, dicono; ma basta guardare il filmato per capire che l'autista stava facendo...