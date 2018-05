CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IncidentiSicurezza in biciC'è approssimazioneDopo i recenti e drammatici incidenti stradali che hanno coinvolto i ciclisti in città e fuori città, in itinere dei megagalattici progetti di ciclabili in luoghi e strade impossibili, debbo sottolineare la solita retorica ambientalista e la ipocrisia delle Istituzioni, le quali si allertano solo quando c'è una vittima e per brevissimo tempo, intanto che le acque si quietino. Invero le nostre leggi in questo settore, se rapportate a quelle di alcuni Paesi nord Europa, sono colpevolmente...