Incidenti

Cosa fare

contro la strage

L'intervento apparso ieri sul Gazzettino sul tema delle stragi sulle strade a firma del Signor Pezzetti, mi trova in sintonia sull'angoscia che prende ogni qualvolta (troppo spesso) giovani vite restano sull'asfalto o rimangono disabili a vita. Dal 2003 con il MOICA al quale appartengo, ho intrapreso la battaglia per fermare le quotidiane tragedie sulle strade causate nel 35-40% dei casi da alcol e/o stupefacenti. Convengo sulla necessità di una più martellante prevenzione, tuttavia non si può pensare che ogni tratto stradale possa essere controllato. Dirò di più:l'omicidio stradale, le stragi bisogna fermarle a monte, vale a dire non consentire a chi ha bevuto o si è drogato, di guidare l'autoveicolo sia anche treno, aereo, moto,ecc- Come? Esiste da almeno 20 anni il dispositivo - alcol-interlock - che non avvia il motore in presenza di guidatore che abbia ecceduto nel bere o si sia drogato. Numerosi sono i Paesi in Europa che lo hanno adottato anche per i recidivi ed hanno una bassa incidentalità stradale; vuol dire che il dispositivo è efficace. L'Italia perché non provvede almeno lanciando un progetto-pilota fra i giovani tenendo contro del DDL Concorrenza divenuto Legge che prevede una scontistica sull'assicurazione qualora l'assicurato abbia montato la scatola-nera con il misuratore dell'alcol? Il Parlamento europeo dopo numerose raccomandazioni per fermare le morti sulle strade (si tratta di non meno di 25mila morti all'anno), ha approvato la legge sulla sicurezza dei veicoli e per quanto concerne il dispositivo, l'obbligo che ogni veicolo sia costruito in modo tale da permetterne l'installazione qualora fosse necessario; la legislazione sull'alcol-interlock per i conducenti recidivi, resta di competenza nazionale. Concludo affermando con documentazioni, che eviteremo di perdere altri giovani se la politica introdurrà anche in Italia l'obbligo del dispositivo blocca-motore. Perché non tentare questa via? Le parole anche altisonanti e messaggi choc non saranno sufficienti a fermare i giovani che nel fare festa, dimenticano i pericoli ai quali vanno incontro guidando...bevuti o drogati. Sono fiduciosa nell'attenzione e nella soluzione del gravissimo problema che troppe famiglie ha reso infelici per la perdita dei figli, futuro del nostro Paese.

Maria Laura Piva Pezzato

Presidente MOICA regionale Veneto, gruppo di Treviso e Direttivo nazionale

Acquisti

L'E-commerce

fa acqua

Molto si parla di e-commerce come grande concorrente ai grandi market. I piccoli sono già stati uccisi. Effettivamente l'e-commerce ha avuto grande sviluppo, ma a mio parere e sentita la cerchia di conoscenti e amici che hanno provato anch'essi questo sistema, proprio il grande sviluppo potrebbe esserne il declino. Innanzitutto il sistema di consegna delle merci è affidato a ditte che utilizzano lo sfruttamento degli autisti i quali giocoforza, si comportano con furberie e negligenze: non si possono chiedere le ferie a casa ad aspettare un corriere che non arriva, non ti avvisa, riporta in sua sede la merce perché la sua scusa non eri in casa. Sedi che poi sono in zone industriali lontane dalle nostre residenze. Quindi al costo di acquisto si deve sommare anche quello della nostra benzina, che va a sommarsi ai costi della consegna che sono sempre oltre l'acquisto netto. Ovviamente sono merci il cui pagamento è anticipato la fortuna di avere denari subito, ovviamente quindi risulterà velleitario agli acquirenti pretendere dei rimborsi per merci non consegnate, difettose, o sbagliate. Ed ovviamente sui giornali cominciano ad apparire denunce e lamentele poiché i truffatori si inseriscono nel sistema e-commerce. Anche se multinazionali dell'e-commerce - anche le sopravvalutate di origine tedesca - pubblicizzano sistemi propri di garanzie di acquisto e delle merci, alla verifica pratica le difficoltà burocratiche dentro i loro sistemi informatici sono insormontabili, rendono assai arduo meglio impossibile - ottenere rimborsi di garanzia per merci difettose o non consegnate. Molti acquirenti danno per persi i propri acquisti, e certo si sa, e lo sanno anche quelli dell'e-commerce, non si instaura una causa civile per cifre di poche migliaia di euro. Qui sta il grande gioco, poiché molti acquirenti tacciono sulle proprie cantonate. D'altronde le organizzazioni dei consumatori, al di là della propria pubblicità, non sono nemmeno paragonabili a quelle estere, soprattutto americane. Le situazioni sopra illustrate le ho già vissute tutte. A mio parere mi fiderei degli acquisti e-commerce solo con pagamento alla consegna della merce: i corrieri ti cercherebbero sicuramente prima di partire dai depositi, quei corrieri sarebbero scelti con migliore accuratezza dovendo poi consegnare i denari o essere dotati di pos elettronici a ponte radio o a memoria giornaliera, come tanti altri commercianti ambulanti. Concludendo: il grande affare dell'e-commerce sono i pagamenti anticipati, tanti soldi subito. La merce? Se ne riparlerà...

Alberto Stevanin

Pensioni

L'equivoco

di quota 100

Il mio nome ha un suo motivo: sono nato il 25 dicembre (del 1959). E mi chiedo, invece, perché la cosiddetta quota 100 si chiama così (mi rispondo che fu pubblicità ingannevole, a scopo elettorale). Sono andato in fabbrica a 15 anni, dove sono tuttora. Sono un lavoratore precoce, e molti ingenui mi dicono che potrei andare in pensione. Effettivamente 60 (anni d'età) più 40 (di contributi) farebbe 100. Ma non è così che la intendeva il governo precedente, quando fece di tutto perché fraintendessimo! Hanno scaricato ogni colpa su una riforma che avevano finto di voler abolire. Hanno scelto un bersaglio in quanto tecnico e donna - facile e comodo. Alludo alla Fornero, precedentemente chiamata a pulire il water in fretta e furia. E subito dopo scaricata anche attraverso le fake (la figlia giovane già a riposo: una balla!). Ma i veri responsabili erano loro, e chi li ha preceduti: quella classe politica e sindacale che lungo gli anni ha lucrato tessere e voti regalando (a nostre spese) pensioni d'oro, doppie pensioni, pensioni baby. Attraverso contributi figurativi e altri luridi stratagemmi.

Natale Pellizzer

Fonte Alto (Treviso)

Cani

Fido

incolpevole

Ciao, mi chiamo Fido e sono il più fedele amico dell'uomo; sono amico di tutti gli uomini, anche se molti non si meritano la mia amicizia, c'è chi mi uccide, chi mi maltratta, chi mi abbandona e chi trasferisce la sua inciviltà su di me, facendomi concimare marciapiedi di paesi e città con quello che è una neccessità mia, quanto tua. Per te però è stato inventato il WC mentre io mi devo adattare al momento ed al luogo, ed è qui che dovresti intervenire tu uomo poiché hai le mani che io non ho. Perciò ti prego comportati civilmente, quando mi porti a passeggio, e non farmi odiare per colpe che non ho. Fido ti ringrazia.

Gerardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA