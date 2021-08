Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In questi giorni i più accreditati politologi imputano a Biden la causa di quello che a ragione possiamo definire l'ultimo dramma del popolo afgano, senza però considerare, ed è questo un punto molto importante, che gli accordi per l'uscita degli USA dallo scenario afgano furono presi direttamente dal Presidente Trump con i guerriglieri afgani e ciò che è gravissimo, senza coinvolgere il governo in carica afgano, delegittimandolo di...