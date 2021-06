Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ImmunizzazionePensiamo a vaccinareanche in AfricaIl confronto (scontro) su mascherine sì - mascherine no all'aperto, sta mettendo in secondo piano la necessità che, per un sicuro ritorno alla vita normale, sia vaccinata la maggioranza della popolazione mondiale. Stando ad alcune cifre del continente africano, viene da dire, che i numeri sono preoccupanti. Solo il 2% della popolazione africana fino ad ora è stato vaccinato, contro il 24%...