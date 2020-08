Immigrazione

L'abbandono

di Lampedusa

È incredibile come il governo non intervenga in alcun modo sui perduranti sbarchi che in queste ultime settimane hanno portato sull'isola di Lampedusa oltre 1.400 migranti a fronte dei 195 posti disponibili nel centro di accoglienza di contrada Imbriacola. Un problema che non trova soluzioni dal momento che anche le navi quarantena inviate dal governo a supporto dell'isola sono stracolme. La nave Azzurra con i suoi 700 posti è al completo e si trova in rada a Trapani. La nave Aurelia con circa 270 migranti è anch'essa al completo e si trova lontana dalla rada di Augusta, dal momento che il sindaco grillino di questa città ha consentito lo sbarco dell'imbarcazione solo per i rifornimenti. Intanto gli abitanti di Lampedusa continuano a denunciare sui social il continuo bighellonare dei migranti per le vie del centro, non curanti dell'adozione delle misure di tutela di Covid. Sono di qualche giorno fa le esternazioni dell'ammiraglio Nicola De Felice: secondo lui l'unica soluzione «è una missione in terra tunisina con una squadriglia aeronavale della Marina e Guardia di Finanza, finanziata dall'Ue, concordata con il presidente tunisino Kais Saied. Equipaggi misti con lo specifico compito di dirigere le unità navali tunisine per le operazioni di polizia, arresto degli scafisti e di recupero dei clandestini che provano a partire». Una proposta, quella di De Felice, che presuppone un governo che sappia imporsi nello scacchiere internazionale, quando si tratta di difendere i propri confini. Non è purtroppo il caso dell'esecutivo corrente che tutto fa tranne che difendere i propri confini, apparendo in tutto e per tutto connivente con scafisti, Ong immigrazionismo e filiera dell'accoglienza.

Antonio Cascone

Padova

Ospedale di Montebelluna

Ginecologia, reparto

fiore all'occhiello

Dopo lunghi mesi di attesa a causa dell'emergenza, di recente ho subito un intervento presso il reparto di ginecologia dell'ospedale di Montebelluna diretto dalla dott.ssa Salmeri Maria Grazia. Mi sembra importante segnalare l'ottima gestione di questo reparto. Equipe medica, personale infermieristico e operatori lavorano con solerzia e collaborazione costante. Lo si intuisce molto chiaramente anche quando viene effettuato il cambio turno. Durante la degenza non è mai mancata l'attenzione al mio stato fisico e alla soglia del dolore tenuto sempre sotto controllo. Non meno importante l'approccio constante al mio stato d'animo e alla sua evoluzione; ho ricevuto sempre un sorriso e una parola di incoraggiamento. Il mio ringraziamento di cuore va a tutto il personale per il supporto che mi ha elargito. Un fiore all'occhiello di questo reparto è l'attività ambulatoriale che segue l'iter pre e post operatorio. L'infermiera sig.ra Roberta che coordina il tutto e affianca il primario, ha una preparazione specifica e la paziente sa di poter trovare in tale ambito le risposte ai suoi quesiti, dubbi, perplessità. Grazie a tutto ciò io sono giunta al giorno dell'intervento serenamente e consapevole di tutto ciò che mi si prospettava. Il valore aggiunto di questo reparto è dato indubbiamente dalla preparazione e dalle competenze del personale. Grazie di cuore.

Marialuisa Lazari

Montebelluna (Tv)

Riduzione parlamentari

Non vedo

le novità

Bruno Vespa sul Gazzettino (Il referendum e l'improvviso risveglio della sinistra), stigmatizza la prospettiva di pasticci enormi che seguirebbero la riduzione dei parlamentari: senatori che metterebbero all'asta il proprio voto, commissioni parlamentari paralizzate e quant'altro. E mi domando: dove sta la novità?

Dott. Stefano Favero

San Lazzaro di Savena (BO)

Affari europei

L'incompetenza

a 5 Stelle

Sergio Battelli dei 5 stelle, 37 anni, licenza di terza media ed esperienza lavorativa di 10 anni in un negozio per cani, è ora (e un brivido di terrore attraversa la mia mente mentre lo scrivo) presidente della 14esima commissione affari europei. E nonostante la sua totale incompetenza in materia, lo è nel momento nel quale dovremmo prendere i 200 miliardi di elemosina dall'Europa. Non aggiungo altro

Riccardo Gritti

Venezia

Candidature

Servirebbe un'esame

anche per i politici

Prendo spunto dalla lettera di ieri del Sig. Zuin e dalla risposta del direttore. Sull'impoverimento della classe politica, ad ogni livello, non c'è discussione e ogni giorno ne abbiamo dei tristi esempi. Politici anche di rango (destra, sinistra, centro, ovunque) con percorsi e carriere' spesso incomprensibili, le cui infelici azioni e uscite ne sono la logica conseguenza. Il giornale di domenica pullulava di nomi di candidati a cariche pubbliche, locali e regionali: centinaia di persone che ritengono di poter ricoprire quell'importante ruolo con la competenza dovuta. In Ospedale, anche solo per l'igiene dei pazienti, viene richiesto un corso biennale; per scrivere in un giornale serve un'iscrizione ad un albo; per guidare un muletto in fabbrica serve un patentino; per curare il gatto una laurea in veterinaria; per la sicurezza dei colleghi al lavoro un corso di formazione; per fare un caffè al bar e preparare un panino il corso HACCP. Per accedere ad ogni posto pubblico, dalle più alte cariche pubbliche, al più semplice degli operai comunali, si sostiene un concorso, che accerta le necessarie competenze per svolgere adeguatamente il ruolo. Nel pubblico e nel privato per ottenere un posto ci sono selezioni, esami, colloqui. Le abilità, tecniche, professionali, attitudinali, vengono ovunque richieste. Per quale motivo, con la complessità che la gestione della cosa pubblica nel 2020 impone, non si richiede un qualche percorso formativo' per candidati ed eletti a carica pubblica ma basta essere maggiorenni, prendere più voti degli altri (art.51 Costituzione, 1946, che all'art.54 impone disciplina ed onore) ed avere buona volontà indipendentemente da tutto il resto, capacità e conoscenze comprese? È pur vero che anche Albert Einstein a scuola era un disastro, ma mi pare un caso limite...

Andrea Bianchin

Candidati

Il cognome corretto

della 5 stelle

Per un refuso, nella pubblicazione dell'elenco di tutti i candidati alle elezioni regionali del Veneto sul Gazzettino di domenica è stato inserito il nome di Erika Baldi nella lista del M5s. In realtà manca una n: si tratta di Erika Baldin. Ci scusiamo con la candidata e con i lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA