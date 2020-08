Immigrazione

Da Conte

l'ennesimo insulto

Il Premier Conte ha solennemente proclamato «non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare». L'estremo insulto all'intelligenza degli italiani.

Maurizio Manaigo

Padova

Giudici e politica

L'agognata riforma

della giustizia

Il degrado etico raggiunto dall'ordine giudiziario, quando non sfocia nell'arbitrio, sarebbe già per i miei gusti liberali sgradevole. Inoltre, la sorprendente clemenza del legislatore ad intervenire per porvi rimedio, mi fa supporre che la parte che ne trae vantaggio preferisca conservarlo, ostacolando ogni virtuoso intervento a favore. Se a seguito aggiungiamo le due clamorose recenti rivelazioni a conferma di un uso politico della giustizia per neutralizzare gli avversari politici, se ne deduce che per risanare l'Ordine da questa sindrome venefica diviene improrogabile cambiare le regole troppo accondiscendenti verso la categoria, per interrompere l'andazzo. Infatti siamo ridotti con un Parlamento mezzo intimidito da alcune procure dominanti, dove il confronto che rappresenta l'essenza vitale in una democrazia rappresentativa è inesistente. Non ricordo da quanto tempo sento parlare di riforma della giustizia senza mai raggiungere qualcosa di significativo. Così avverrà con quella del guardasigilli Bonafede, solo qualche orpello, ma niente giustizia equa che osservi l'applicazione della legge senza partigianerie.

Renzo Nalon

Incentivi

Bonus a tutti

tranne la scuola

Leggo sui quotidiani di questi giorni come il Governo si sta scervellando per introdurre le più disparate forme di bonus, tutti o quasi, bonus per comprare cose futili, sconti sulle tasse a chi possiede più case, bonus cinema, bonus bar e ristoranti, bonus macchine, moto, monopattini, cinema, teatri; detrazioni assurde per chi si fa l'impianto di irrigazione nel giardino, poi fateci vedere la pubblicità che l'acqua è un bene prezioso e non va sprecata, bonus vacanze, viva le vacanze in un paese con milioni di disoccupati, il bello è che questi bonus alla fine vanno a chi bisogno non ne ha perchè se uno ha in programma di comprare una delle suddette cianfrusaglie vuol dire che i soldi già li ha. Ma pensare a qualcosa di veramente utile per aiutare le famiglie proprio non ci riescono. Allora suggerisco io qualcosina che può essere di grande utilità di questi tempi. Forse siamo prossimi all'inizio dell'anno scolastico, faccio presente che il sottoscritto e chissà quanti altri come me, per mandare 3 figli a scuola spende più di 2000 euro tra abbonamenti libri tasse! Di questa importante spesa nulla è deducibile, tranne una irrisoria quota di 250 euro complessivi a fronte di una spesa di 1200 per abbonamenti bus scolastici! Poi lamentiamoci se l'Italia sta diventando sempre più vecchia e i migranti ci prendono d'assalto. Allora Governo se ci sei batti un colpo aiuta le famiglie, quelle poche famiglie che hanno figli, chi possiede 2, 3 o 4 case lasciali pagare tutte le tasse senza sconti perchè di soldi ne hanno da vendere.

Nicola dalla Mora

Cavallino Treporti (Ve)

Covid

Il comitato

segreto

Nell'indifferenza del mondo dell'informazione, i verbali delle riunioni di Conte e del Comitato Tecnico Scientifico sono stati secretati dal Consiglio di Stato, dopo che una sentenza del TAR del Lazio ne autorizzava le consultazioni. Inizialmente pensavo che l'Italia fosse governata da dei dilettanti. Mi devo ricredere, è governata da dei professionisti dell'intrigo al punto che un ristretto gruppo di persone non elette, decide in segreto le sorti di 60 milioni di persone e si ritiene giusto non divulgare i dati scientifici che giustificano le loro azioni. Va da sé, che i segreti fanno sorgere dei sospetti e la domanda più banale che richiede una risposta è: si muovono veramente in base a dati scientifici? Mi sono convinto di no, c'è dell'altro ed il Covid è solo un allibi. Una facile analisi dei dati consente di capire qualcosa di più. In Italia (dati 2.8.2020), i contagiati sono 248.070, i deceduti 35.154 (14,2%) i guariti 200.460 (94,2% al netto dei decessi). Hanno ancora problemi con il Covid 12.456 persone (5,8% dei contagiati superstiti) i ricoverati sono 750 (6%) a casa il resto (94%). Una situazione assolutamente tranquilla che non giustifica l'allarmismo che si continua a diffondere. Però i media si impegnano a tenere alta la tensione e divulgano i dati della pandemia nel mondo. È così tutti parlano (sempre dati del 2.8.2020) di 18.093.891 contagi, di 689.625 morti. Non dicono assolutamente che i decessi sono solo il 3,8%. Mai un accenno alla situazione dei restanti 17.404.266 contagiati. Applicando le percentuali italiane, i già guariti dovrebbero essere circa 16.400.000 (94,2%), ancora contagiati 1.000.000 (5,8 %) dei quali 940.000 a casa e 60.000 in ospedale (lo 0,0008% dell'umanità). Il nulla, paura zero, ma volete mettere che effetto fa dire più di 18 milioni di malati nel mondo? Terrore totale. Che anche questo ordine sia arrivato dalle riunioni segrete?

arch. Claudio Gera

Venezia

L'accusa

Infiltrazioni

nel Miranese

I corrotti in divisa andrebbero puniti molto severamente e in modo esemplare: poco importa se, una volta beccati, si mettono a piangere dichiarandosi pentiti e pronti a collaborare con la giustizia (così come istruiti dai loro avvocati). Purtroppo, quello di Piacenza è ben lungi dall'essere un caso isolato e le mele marce si trovano anche molto più vicino di quanto si pensi: qui nel Miranese abbiamo infiltrazioni camorristiche che hanno messo radici anche nelle istituzioni locali e vi sono cittadini inermi che da ormai cinque anni sono lasciati soli. A buon intenditore, poche parole.

Matteo Favaro

Scorzè (Ve)

Coronavirus

Le parole

di Mattarella

È difficile e in soggezione da semplice cittadino sollevare critica rivolgendomi a personalità che rappresentano massime istituzioni come il Papa o il Capo dello Stato. Mi riferisco al discorso di Mattarella durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, dove giustamente richiama chi (secondo Lui) tende a rimuovere il dramma della Pandemia appena vissuto, abbassando la guardia o non usando mascherine e lamentarsi delle restrizioni alla libertà per motivi sanitari, ma ricordandoci sempre a non rendere vane le morti e i sacrifici fatti da tutti, «non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri». Sue queste parole a strigliare chi dice che il Virus è sconfitto. Monito sicuramente rivolto al fronte politico negazionista e voglioso di riprendersi al più presto una vita nella normalità. Ora alle mie orecchie sta bene la strigliata data, ma non ho sentito cenno alla emergenza Sanitaria in corso causata dal fronte Politico di Governo con lo spostamento tra regioni di extracomunitari clandestini, molti dei quali non intendono sottostare alle restrizioni alle quali ci siamo adeguati con sofferta abnegazione noi. Mi dà fastidio il saldo negativo della nostra Regione causa ospiti Caserma Serena di Casier, 139 positivi su 293. Se penso di tornare ai sacrifici appena passati causa visioni Governative discutibili e prevedibili, mi rende molto arrabbiato nei confronti del Governo da classificarlo Irresponsabile. Faccio mie le parole del Governatore Zaia: «I Veneti sono stati chiusi per tre mesi senza fiatare, è giusto che chi viene a contatto con il virus faccia la quarantena senza protestare». Penso sia ora che il Governo pensi agli Italiani.!

Giuseppe Ave

Torre di Mosto (Ve)

