ImmigrazioneChi speculasui profughiEcco ci risiamo, arriva Natale e anche una nuova carrettata di profughi pronti ad essere utilizzati per sparare fango su quei brutti cattivi di italiani che minacciano di negargli l'ingresso e fargli passare il Natale in mare. Okay prima che parta la baraonda di accuse e controaccuse mettiamo bene i puntini sulle i. Esiste un tizio che un bel giorno ha deciso che i poveracci africani gli fanno pena, e allora visto che gli crescevano 19 miliardi di dollari e ha deciso di usarli per aiutarli. Bravo applausi, ma...