Immigrazione /1Famiglia cristianaguardi i lefevrianiA proposito di quel diavolo di Salvini, le battute di spirito si accettano per quello che sono. All'interessato non è richiesto di giustificarsi. In questo caso l'esagerazione stravolgente di un vade retro dovrebbe essere palese a tutti, o almeno a tutti quelli che hanno sentito parlare dei lefevriani, i quali sono esattamente sulla stessa linea di Salvini a proposito dell'immigrazione. Io non leggo la Famiglia Cristiana, ma suppongo che questa rivista non abbia mai paragonato i lefevriani...