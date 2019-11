CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IlvaAlmeno Conteci mette la facciaDunque abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri con la faccia e che per questo ce la può mettere. La vicenda ILVA - Arcelor Mittal - Governo è una perfetta cartina tornasole per rivelare un sacco di cose. Per esempio, la distanza tendente alla diminuzione tra cittadini e palazzo; la volontà del Governo di risolvere la situazione; la meschina speculazione dell'opposizione nello schernire il Governo. Se a questo si aggiunge il bel gesto di Banca Intesa, che ha congelato per 12 mesi il pagamento delle...