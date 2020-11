Il test rapido

Cina, dopo il virus

compriamo i tamponi?

Leggo nel Gazzettino del 16/11 che il Veneto sperimenterà il test rapido fai da te: Siamo i primi al mondo ad utilizzare un prodotto cinese.... Mi spiace non condividere l'entusiasmo di Roberto Rigoli, il coordinatore regionale delle 14 Microbiologie. Ma come?! La Cina ci ha appestato con il suo comportamento scorretto ed ora ci guadagna pure: eventualmente dovrebbe fornirci gratuitamente tale test a parziale risarcimento delle migliaia di vite che ha contribuito a cancellare, del tempo e della libertà che ha rubato a ciascuno di noi, dei danni economici che ha provocato. Per quanto mi riguarda, io ormai ad ogni prodotto che acquisto - anche se di marchio italiano - controllo sempre l' etichetta interna e se appare made in China l'oggetto in questione rimane in negozio. P.S. Mi permetto di suggerire la lettura di un libro di Antonio Scurati, uscito qualche anno fa, La seconda mezzanotte. Certo la storia è di fantasia dell'Autore, però...

Cristina Ongania

Venezia

Covid

Isolamento, conviene

essere immigrati

I migranti che arrivano con i barconi nelle nostre coste vengono portati in una bella nave da crociera ancorata al largo per scontare in isolamento la quarantena. La nave quarantena costa 4.037.475 +iva per 101 giorni. Questo importo è costituito da 3.030.000 per nolo nave; 1.007.475 di vitto e alloggio per un massimo di 285 persone. Vale a dire che questa operazione costa allo Stato 140 circa per persona al giorno. Nel Veneto (Padova) una quarantena di coppia costa circa 1000; in stanza singola 600 il tutto per un totale di 10 gg. Generalmente il costo si aggira su 70/80 al giorno. Naturalmente sempre a carico di chi alloggia. In isolamento Covid-19 nel residence di Mestre il costo del soggiorno calmierato sarà a carico di chi alloggia. Perciò coraggio carissimi concittadini Italiani imbarchiamoci sui barconi, fissiamo un appuntamento con una ONG che ci porterà in nave, dove sarà tutto gratis, vitto e alloggio, una bella quarantena al mare.

Mario Carlon

Didattica a distanza/2

Promozione

in deroga

La didattica a distanza ha creato non pochi problemi sia agli insegnanti che agli alunni. Sebbene la normativa emergenziale adottata a causa del Covid non stabilisca nessuna promozione automatica, l'amministrazione scolastica deve sempre fornire le prove relative al disinteresse dell'alunno alla didattica a distanza, per non ammetterlo alla classe successiva. Lo ha stabilito il TAR per la Puglia nella sentenza n.1253 del 08 ottobre 2020. Nel caso del processo il consiglio di classe di un istituto di scuola superiore aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva di uno studente che aveva frequentato il quarto anno, sostenendo che tale decisione è stata dettata dallo scadente profitto dell'alunno, così come dimostrato dai voti insufficienti riportati nelle singole materie di insegnamento, dal suo comportamento non partecipativo alle lezioni, dal disinteresse manifestato anche per le lezioni a distanza e dall'elevato numero di assenze. L'alunno, tuttavia, aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, ravvisando la violazione della normativa emergenziale di cui all'Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020 nella parte in cui essa dispone una promozione in deroga, proprio in considerazione dell'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19. Il TAR ha accolto il ricorso sostenendo che «il consiglio di classe non ha considerato le notevoli difficoltà di apprendimento sopravvenute in un contesto mutato, che ha richiesto uno sforzo di adattamento a una realtà in rapidissime evoluzione dinamica e dagli esiti imprevedibili».

Antonio Cascone

Padova

Il fenomeno

Non sottovalutiamo

il bullismo

La chiusura delle scuole causa covid almeno ha portato due buone notizie: meno spaccio di droga e meno bullismo. Sono due fenomeni dilaganti e preoccupanti. Parlo per esperienza personale. Sono stato vittima di gravi episodi di bullismo quando andavo a scuola. Ho avuto grossi problemi psicologici negli anni seguenti. Anche se sono passati tanti anni ancora me ne ricordo. Il fenomeno del bullismo viene troppo spesso sottovalutato. Si preferisce parlare di altri problemi che ha la scuola italiana. Ci sono insegnanti che fanno finta di non vedere per non sporcarsi le mani. Ci sono studenti che davanti ai genitori sono bravi ragazzi ma poi fanno i bulli con i loro compagni. Ci sono genitori che si preoccupano che i loro figli vadano bene a scuola ma non si preoccupano che i loro figli siano dei bulli.

Emanuele Biasi

San Polo di Piave (Tv)

Didattica a distanza/1

Bisogna

crederci

Ho ascoltato dai vari telegiornali l'appello della Ministra Azzolina e di alcuni insegnanti a tornare alla didattica in presenza. Premesso che la DaD non è stata una scelta ma una necessità vorrei ricordare la frase di un noto scrittore: per rendere efficace una nuova strategia bisogna crederci e fare in modo che funzioni. Non aver bocciato chi lo meritava è stata una strategia sbagliata tanto quanto comperare i banchi con le rotelle. Continuare a fare lezione in DaD come se si fosse in presenza è una strategia sbagliata. Attualmente ho tre studenti positivi al Covid-19 in tre classi diverse. Cosa sarebbe accaduto se fossimo stati in presenza?

Lino Renzetti

Influenza

Impossibile trovare

i vaccini

Il 5 ottobre quando il governatore Fedriga presentò la campagna per il vaccino antinfluenzale, disse che quest'anno era doveroso più che mai vaccinarsi ed in particolare le persone over 60 (sopratutto se con patologie). Si sarebbe così evitato un corto circuito con il covid 19 che avrebbe complicato ancor di più la situazione. Ebbene oggi 17 novembre nonostante abbia chiesto più volte a scadenze periodiche al mio medico di famiglia di vaccinarmi, la risposta è sempre la stessa non ci sono i vaccini. Ora, visto che la sanità regionale è responsabilità del governatore Fedriga, vorrei sapere come lo stesso intende risolvere la situazione.

Franco Anzanello

Pordenone

