Il rientro dei SavoiaM'inchino davantia un re cosìIl Re soldato e la Regina Elena sono tornati. Sono settimane che si parla dei Savoia e lo si fa con toni non sempre benevoli. Molti parlamentari, e mi permetto di citare un dato ( 546 di loro in spregio alla democrazia hanno cambiato casacca ), si sono dimostrati contrari al rientro del re Vittorio Emanuele III e della Regina Elena; dimenticando che il nostro Paese dà la possibilità a tutte le minoranze di manifestare, dona un rifugio a tutti, anche se non tutte le perle che arrivano dal...